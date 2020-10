Dan D za Pivčevo: "Volivci si zaslužijo vpogled v ozadja zakulisne igre"

Poslanci bodo na današnji izredni seji razpravljali o predlogu za razrešitev kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki so ji zaradi očitkov o spornem ravnanju hrbet obrnili tudi v stranki DeSUS, ki jo je do nedavnega vodila. Razrešitev Pivčeve je na pobudo DeSUS predlagal premier Janez Janša, podpira jo večina opozicije, zato je pričakovano, da bo ministrica razrešena. Pivčeva je v objavi na družbenem omrežju Facebook današnji dan označila za konec medijskih in političnih diskreditacij na njen račun, ob tem pa dodala, da bo pred poslanci razkrila ozadje zakulisnih iger, ki so po njenih navedbah prispevale k njenemu rušenju s političnih funkcij.

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je morala poleti soočiti z očitki zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica DeSUS, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica, poroča STA.

Janša na pobudo DeSUS predlagal razrešitev ministrice

Pivčeva z ministrske funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev DeSUS premierju Janezu Janši predlagal njeno razrešitev. Pivčeva je na drugi strani ocenila, da gre za njeno "diskreditacijo in likvidacijo" z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov.

Ker gre za predlog koalicijske stranke in ob dejstvu, da so jo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB želele interpelirati, bo državni zbor Pivčevo po pričakovanjih razrešil. Pivčeva ima sicer možnost, da po uvodnem nagovoru oziroma pred predvideno štiriurno razpravo poslancev o predlogu za razrešitev poda svoj odstop. Državni zbor bi se nato s tem seznanil in ugotovil, da ji je prenehala funkcija.

"Davkoplačevalci in volivci si zaslužijo vpogled v ozadja zakulisne igre"

Pivčeva je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisala, da današnji dan predstavlja "pomemben mejnik v političnem prostoru Slovenije". Kot je poudarila, smo z njim prišli do dolgega obdobja medijskih in političnih diskreditacij na njen račun, ob tem pa je dodala, da je očitno postala "moteč element slovenskega političnega prostora".

Spoštovane moje podpornice in podporniki, dragi prijatelji 🍀 Danes zaključujem priprave na jutrišnji pomembni dan.... Objavil/a Aleksandra Pivec dne Nedelja, 04. oktober 2020

"Primer tako načrtnega in pritlehnega rušenja posameznega politika v zgodovini samostojne Slovenije težko najdemo. Stopnjeval se je od najave kandidature za predsednico stranke DeSUS prek vstopa stranke v desnosredinsko koalicijo pa vse do današnjega dne, ko se me umika tudi s funkcije ministrice. Zato si organizatorji zaslužijo posebno priznanje, davkoplačevalci in volivci pa vpogled v ozadje zakulisne igre, kjer štejejo osebni interesi, potrebe države in družbe pa so potisnjene v ozadje," je poudarila Pivčeva in dodala, da bo v državnem zboru spregovorila tudi o teh političnih igrah.

Naslednik Pivčeve najverjetneje državni sekretar Podgoršek

Najverjetnejši naslednik Pivčeve je državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek, ki se je že sestal z Janšo. Ministre imenuje in razrešuje državni zbor na predlog predsednika vlade. Minister je razrešen, če predlog za razrešitev podpre večina poslancev, ki so glasovali. Državni zbor je do zdaj ministre razrešil v šestih primerih, in sicer štirikrat na predlog predsednika vlade, dvakrat pa po interpelaciji, poroča STA.