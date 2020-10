Janša: Denarja je več, dostop do njega odvisen od nas

Proračuna sta optimistična, razvojna, socialna, trajnostna ter usmerjena v prihodnost, je povzel Janša. "Viri, ki jih predvidevamo za razvojne in ostale politike, so realni, dosegljivi," je dodal, a opomnil, da je dostop do njih v veliki meri odvisen od našega ravnanja, navaja STA.

"Denarja na večini postavk je več, čeprav je letošnje leto krizno"

Proračun za leto 2021 je DZ sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi popravki pa se na večini postavk zagotavlja več denarja, kot je bilo načrtovano pred epidemijo. "Denarja na večini postavk je več, čeprav je letošnje leto krizno," je po poročanju STA dejal Janša.

Z evropskimi sredstvi bomo krpali vrzeli

Spomnil je, da bo imela Slovenija v naslednjih letih daleč največ evropskih sredstev doslej. "Z njimi bomo lahko zakrpali marsikatero vrzel, ki se je pojavila letos, po drugi strani pa zacelili tudi kakšno staro investicijsko rano," je dejal.

Janša napovedal obsežne investicije

Napovedal je obsežne investicije na vsa tista področja, kjer smo zdaj podhranjeni, denimo v zdravstvo ter varstvo starejših, prav tako pa tudi vlaganja v digitalizacijo, znanje in v vse tisto, kar lahko Slovenijo tudi v prihodnje dviga nad evropsko povprečje.

Najprej je treba odpraviti birokratske ovire

Da pa jih bomo dejansko lahko koristili, moramo odpraviti na stotine birokratskih ovir, je dejal. "Sicer bodo ta sredstva le možnost," je posvaril. Prvi paket ukrepov za odpravo birokratskih ovir je svet za debirokratizacijo že pripravil, sledil bo še drugi. Velik del teh ukrepov pa moramo sprejeti v naslednjega pol leta, poroča STA.

Do cepiva so stvari negotove

Glede domačih prihodkov proračuna pa je Janša dejal, da jih je negotovo napovedovati, dokler ne vemo, kdaj bomo dobili cepivo ali zdravilo za covid-19. "Vsi upamo, da bo čim prej, ampak točne napovedi ni," je dejal po pisanju STA.

Napovedal nove ukrepe za zajezitev epidemije

Ob tem je ugotovil, da zdaj veljavni ukrepi, ki so manj strogi kot spomladi, niso prijeli. Slediti zato znajo strožji ukrepi, kar pa se bo seveda poznalo tudi na padcu proizvodnje. Predvsem nekateri storitveni sektorji bodo še dodatno prizadeti in to bo vplivalo na kondicijo našega gospodarstva, družbe v celoti in posledično tudi na prihodke v državno blagajno.

Vlada je predlog proračunov za prihodnji dve leti poslala v obravnavo v DZ dober teden potem, ko so poslanci sprejeli rebalans letošnjega proračuna. "Tokrat so pred nami proračunski dokumenti, ki so bistveno bolj optimistični," je še dejal Janša po pisanju STA.