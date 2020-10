Nov vladni odlok povzroča sive lase upravnikom blokov

Upravniki večstanovanjskih stavb trenutno vse svoje razpoložljive sile usmerjajo v spoštovanje vladnega odloka, ki do srede zahteva namestitev razpršilcev za razkuževanje rok v blokih. A ob tem opozarjajo, da jim vlada nikakor ni dala dovolj časa za racionalen razmislek in najprimernejšo izvedbo.

Vlada je v petek pozno zvečer sprejela odlok o namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v vseh večstanovanjskih stavbah, ki cilja na zmanjševanje tveganja širitve okužbe z novim koronavirusom.

Za razliko od spomladanskih ukrepov, ki so zahtevali razkuževanja določenih površin dvakrat dnevno in posledično zvišali zneske položnic, tokratni ukrep sicer nekoliko manj razburja upravnike in stanovalce. A brez težav tudi tokrat ne gre, saj morajo razpršilnike namestiti ob vhodu v stavbe in ob vhodu v dvigalo najkasneje do srede, ko odlok stopi v veljavo.

Medtem ko je mesečni strošek spomladanskega razkuževanja na stanovanje znašal tudi do 20 evrov, tokrat upravniki pričakujejo bistveno nižje stroške. Foto: STA Pogovarjali smo se s številnimi upravniki v državi, ki so v naglici po realizaciji komajda našli nekaj minut za pogovor z nami. Vsi po vrsti zatrjujejo, da bodo sicer do srede skušali zadostiti vladnemu odloku, a da časa za temeljite rešitve nikakor ni dovolj.

V dveh delovnih dneh morajo namreč pridobiti najugodnejše ponudbe dobaviteljev, jih predložiti stanovalcem oziroma nadzornim odborom etažnih lastnikov, ti morajo sprejeti odločitev, nato pa jih morajo upravniki ali stanovalci sami še namestiti na zahtevana mesta v stavbah. Postavlja se tudi vprašanje, na katero točno določeno mesto pri vhodu je smiselno nameščati razpršilnike, da njihova kasnejša odstranitev ne bo povzročila prevelike škode.

Po besedah naših sogovornikov dobavitelji sicer zatrjujejo, da je razpršilnikov na trgu dovolj.

Cene razpršilnikov tudi do 150 evrov

"Cene razpršilnikov v zaprtem ohišju, ki se lahko namestijo na steno, so zelo različne. Trenutno imamo dve ponudbi. Prva se giblje okoli 50 evrov, druga okoli 70 evrov. Pazljivi moramo biti tudi na ceno razkužila, ki ga je mogoče uporabljati v posameznih razpršilnikih," pojasnjuje direktor ljubljanskega podjetja Gospodar Karlo Česen, ki upravlja 120 objektov.

Dodaja, da bodo stavbe z dvema vhodoma in z dvigalom tako potrebovale tri razpršilnike, ki jih bo treba nenehno nadzorovati, da bo v njih dovolj razkužila. Ali bodo to počeli stanovalci sami ali bo namesto njih to počel upravnik, čistilni servis ali kdo tretji, bo odvisno od dogovora stanovalcev z upravniki.

Medtem ko je mesečni strošek spomladanskega razkuževanja na stanovanje znašal tudi do 20 evrov, tokrat upravniki pričakujejo bistveno nižje stroške. Začetni strošek bo sicer nekoliko višji, nadaljnji stroški pa bodo odvisni od samih stanovalcev oziroma njihovega organiziranja.

Nekateri upravniki so se že v soboto lotili dela in v trgovinah poiskali najcenejše različice razpršilnikov, da zagotovijo minimalnim standardom odloka. "Cena preprostega razpršilnika z dostavo in montažo ne bo dražja od 27 evrov plus DDV," pojasnjuje Gorazd Makarovič iz podjetja Mag dom Gorazd Makarovič s.p. Po njegovih besedah se sicer cene razpršilnikov trenutno gibljejo od 60 pa vse do 150 evrov za samostoječe razpršilnike.

"Strošek za stanovalce bo bistveno nižji, če bodo pri tem sodelovali"

V primeru, da bo odlok v dolgotrajni uporabi, se bodo lastniki kasneje lahko sami dogovarjali z upravniki o zanje primernejši različici razpršilnikov. Vlada bo namreč vsakih 14 dni ugotavljala strokovno utemeljenost ukrepa in se ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila o njegovi nadaljnji uporabi ali spremembi oziroma odpravi.

Makarovič se strinja, da bo strošek za stanovalce vsekakor nižji kot spomladi, a pri tem opozarja, da bo strošek za stanovalce bistveno nižji, če bodo pri tem sodelovali. Po njegovih napovedih se bodo namreč na prostem trgu hitro izoblikovale cene vzdrževanja in polnjenja razpršilnikov. "Ne gre samo za namestitev, temveč tudi za oskrbo razpršilnikov. Ta cena pa zna biti visoka, če se stanovalci ne bodo sami dogovorili za njihovo oskrbovanje," še poudarja Makarovič.