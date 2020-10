V večstanovanjskih stavbah obvezni razpršilniki za razkuževanje rok

Vlada je sprejela odlok o namestitvi razpršilnikov na razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Namestitev razpršilnikov bodo morali zagotoviti upravniki večstanovanjskih stavb, in sicer ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu.

Kot so po petkovi dopisni seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje, namestitev razpršilniki opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba, poroča STA. V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.

Vlada bo vsakih 14 dni ugotavljala strokovno utemeljenost ukrepa, ki cilja na zmanjševanje tveganja širjenje okužbe z virusom sars-cov-2, in se ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila o njegovi nadaljnji uporabi ali spremembi oz. odpravi.

Spomladi je lastnike in stanovalce v večstanovanjskih stavbah ter upravnike stavb precej razburjala obveznost razkuževanja določenih površin dvakrat na dan. Marsikje je ukrep prinesel tudi višje položnice.

Vlada je 14. maja ukrep odpravila, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa so nato pripravili priporočila za čiščenje skupnih prostorov in opreme. Z vodo in detergentom je treba čistiti predvsem kljuke, stikala in ograje, ob vhod namestiti razkužilo za roke, skupni prostori pa se morajo večkrat na dan zračiti, so opozorili takrat.