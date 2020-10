Nemci spet z visokim porastom novih okužb

V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili 4.058 novih okužb z novim koronavirusom. To je približno 1.200 okužb več kot v sredo, kar je največji porast v enem dnevu v Nemčiji, so sporočili z Inštituta Roberta Kocha. Gre tudi za novo najvišje dnevno število okužb po aprilu, ko je pandemija covid-19 v državi z več kot 83 milijoni prebivalcev dosegla vrhunec.

Na vrhuncu pandemije konec marca in v aprilu so v Nemčiji potrdili po več kot šest tisoč novih okužb dnevno. S strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega virusa jim je uspelo število novih okužb močno zmanjšati, po rahljanju omejitev pa je število okužb spet začelo naraščati julija, poroča STA.

V Nemčiji v zadnjih tednih visok porast okužb

V zadnjih tednih so v državi večkrat potrdili rekordno število okužb po aprilu, nazadnje v sredo, ko so potrdili 2.828 na novo okuženih. Skupaj so po podatkih prej omenjenega nemškega inštituta za javno zdravje do zdaj potrdili 310.144 primerov okužb. V zadnjih 24 urah je za boleznijo covid-19 umrlo 16 ljudi, skupaj pa 9.578.

V Nemčiji zaradi naraščanja števila okužb spet postopno zaostrujejo ukrepe, a v nasprotju s pomladjo po posameznih deželah oziroma območjih in ne več po vsej državi. V sredo se je večina od 16 zveznih dežel strinjala z uvedbo prepovedi bivanja ljudi iz žarišč novega virusa v hotelih drugod po državi. Izjema velja za tiste, ki bodo predložili negativen test na novi koronavirus, ki ne bo starejši od 48 ur.

V Braziliji potrdili več kot pet milijonov okužb

V Braziliji so medtem od začetka pandemije covid-19 potrdili že več kot pet milijonov primerov okužbe, so v sredo sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Največja južnoameriška država je po številu okužb na tretjem mestu na svetu, takoj za ZDA in Indijo. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so v zadnjih 24 urah potrdili 31.553 novih okužb. Zaradi bolezni covid-19 je umrlo še 734 ljudi, od začetka pandemije pa 148.228.

Zaradi bolezni covid-19 je v Braziliji od začetka pandemije umrlo že 148.228 ljudi. Foto: Reuters

Dejanske številke o okuženih in mrtvih so verjetno še precej višje, saj v Braziliji opravijo razmeroma malo testov. Znanstvene študije namreč nakazujejo, da bi bilo število okuženih lahko sedemkrat višje od uradnih podatkov, število mrtvih pa dvakrat večje od tistega v uradni statistiki. Brazilija ima 210 milijonov prebivalcev. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je prepričan, da je novi koronavirus zgolj blažja gripa, zato nasprotuje ukrepom za zajezitev njegovega širjenja, poroča STA.