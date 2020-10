Tudi Hrvaške blizu rekorda novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 5.353 opravljenih testih potrdili 363 okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo še pet ljudi, je sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite. Gre za drugo največje dnevno število okuženih v državi, potem ko so tretjega septembra potrdili rekordnih 369 okužb v 24 urah.

Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb spet v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zabeležili še 61 okužb. V Siško-moslavški županiji je 33 na novo okuženih, iz dveh slavonskih županij pa so prišle novice o 25 novih primerih. Iz Primorsko-goranske županije danes poročajo o 17 novih okužbah, iz Istrske županije pa o dveh.

Zaščitne maske bodo kmalu obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih

Na Hrvaškem je trenutno 1.830 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 344 bolnikov, med njimi jih je 26 priključenih na ventilatorje, je sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite. Od 25. februarja, ko so v državi zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 18.447 ljudeh. Zaradi bolezni covid-19 je do zdaj umrlo 309 ljudi, okrevalo jih je 16.308. Do zdaj so izvedli nekaj manj kot 338.600 testov.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je v torek napovedal, da bodo zaščitne maske verjetno kmalu obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih. Uporaba mask bo obvezna tudi tudi na prostem, kadar se ni mogoče izogniti medsebojnim stikom, na primer na avtobusnih in tramvajskih postajališčih, poroča STA.