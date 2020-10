Kako bo država nadzirala spoštovanje ukrepov? #vŽivo

V Sloveniji so v četrtek ob 3.682 opravljenih testih potrdili 363 novih okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa so umrli še štirje bolniki. Opolnoči so v veljavo stopili novi ukrepi za zajezitev virusa. Kako bodo pristojni nadzirali spoštovanje ukrepov, bosta na novinarski konferenci vlade ob 11.15 uri pojasnila inšpektorica Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo prenašamo na Siol.net.

Opolnoči so začeli dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zbiranje je omejeno na največ deset ljudi, prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa so možne le v primeru pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in brez zakusk. Omejena je strežba v lokalih, pa tudi število kupcev v trgovinah.

Vladni govorec Jelko Kacin je poudaril, da se število okužb v Evropi in po svetu trenutno povečuje. Države zato sprejemajo poostrene ukrepe za zajezitev novega virusa, spomnil je, da morajo prebivalci več evropskih držav, tudi Italije, na prostem nositi zaščitne maske. Izpostavil je, da so ponekod v Franciji in Belgiji zaprli vse gostinske lokale. Spomnil je, da so v Sloveniji v četrtek potrdili 363 novih okužb: "Ne vemo, ali smo že dosegli vrh."

Do zdaj zbrani podatki po njegovih besedah kažejo, da se virus še naprej širi med zaposlenimi v zdravstvu in šolstvu. Do novih okužb je prišlo tudi v Bolnišnici Topolšica, je poudaril Kacin. Pojasnil je, da incidenca okužb v zadnjih 14 dneh v Sloveniji trenutno znaša 137 okužb na sto tisoč prebivalcev, s čimer se po njegovih besedah približujemo incidenci 140 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih, ki jo je vlada določila kot pogoj za rdečo fazo ukrepov.