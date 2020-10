Na Hrvaškem so potrdili še 457 okužb z novim koronavirusom. Več novih okužb so potrdili tudi v Kvarnerju.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 4.417 opravljenih testih potrdili 457 okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 so umrli še trije bolniki. Največ novih okužb so potrdili na območju Zagreba, in sicer 161. Na področju Splita so zabeležili 51 novih okužb, v Kvarnerju pa 17.

Na Hrvaškem imajo trenutno 2.438 aktivnih primerov okužbe. V zadnjih 24 urah so potrdili 457 novih okužb, skupaj pa že 19.446. Za boleznijo covid-19 so umrli še trije bolniki, skupaj pa že 313. V bolnišnicah je trenutno 385 bolnikov, od tega jih je 28 priključenih na medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je trenutno 11.729 ljudi, po bolezni covid-19 pa je uspešno okrevalo 16.695 ljudi. Do danes so na Hrvaškem opravili 348.950 testov, od tega 4.417 v zadnjih 24 urah, poroča spletni portal Index.

V Zagrebu 161 novih okužb, več okužb tudi v Kvarnerju

Največ novih okužb so včeraj potrdili na območju Zagreba, in sicer 161. V Splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 51 novih okužb, v Primorsko-goranski županiji pa 24. Na območju Siska so potrdili 13, na območju Požege deset, v Istri pa eno novo okužbo. Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak je za hrvaško javno televizijo HTV v četrtek dejal, da prihajajo dnevi, ko se bo povečalo število respiratornih obolenj, ki jih bo težko ločiti od novega koronavirusa.

"To bo svojevrsten izziv za zdravstveni sistem in zdravnike. Čaka nas težko obdobje, ko gre za obolele, hospitalizirane in število težkih primerov bolezni covid-19," je opozoril Capak. Zaradi sredinega rekordnega števila novih okužb, potrdili so jih 542, se bodo člani hrvaškega nacionalnega štaba civilne zaščite sestali s premierjem Andrejem Plenkovićem. V dogovoru z lokalnimi štabi civilne zaščite hrvaška vlada pripravlja nove ukrepe za zajezitev virusa.