Vladni govorec Jelko Kacin je prek Twitterja sporočil, da po sredinih rekordnih 387 novih okužbah danes ne bomo poročali o novem rekordu. Kot je pojasnil, so pristojni v četrtek opravili več testov kot v sredo, a so zabeležili 20 potrjenih okužb manj kot dan pred tem. To pomeni, da so v četrtek potrdili več kot 350 novih okužb.