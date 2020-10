Na Hrvaškem 372 novih okužb, umrli trije bolniki

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 5.259 testih potrdili 372 okužb z novim koronavirusom, zaradi covid-19 pa so umrli trije bolniki, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Število je več kot dvakrat večje kot v ponedeljek, ko je bilo 181 na novo okuženih. Obenem so v zadnjih 24 urah več kot podvojili število testov.

Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb v Primorsko-goranski županiji, v kateri je bilo 23 novih primerov. V preteklih dneh je bila praviloma več kot polovica vseh na novo okuženih v državi z območja Zagreba in iz Splitsko-dalmatinske županije. V Istrski županiji v zadnjih 24 urah ni bilo novih okužb.

Na Hrvaškem je trenutno 2.774 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 424 bolnikov s covid-19, med njimi jih je 27 na medicinskih ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Umrlo 330 bolnikov

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, so potrdili 19.993 okužb. Zaradi covid-19 je do zdaj umrlo 330 bolnikov, okrevalo jih je 17.889. Do zdaj so izvedli nekaj več kot 366.230 testov.

Hrvaški štab civilne zaščite je za danes napovedal objavo dodatnih epidemioloških ukrepov za obratovanje gostinskih lokalov.

Od ponedeljka je sicer obvezno nošenje mask v vseh zaprtih prostorih, v katerih ni mogoče zagotoviti najmanj dveh metrov razdalje med ljudmi. Med drugim to pomeni, da so maske obvezne tudi v gostinskih lokalih, razen za goste, ki sedijo za mizami ter uživajo hrano in pijačo, in verskih objektih. Hrvaški epidemiologi so navedli tudi več izjem, med katerimi so telovadnice.

Obrazne maske so priporočili tudi na prostem, ko ni mogoče zagotoviti razdalje enega metra med ljudmi, recimo pred bankomati ali pri vstopanju v vozila javnega prometa. V avtobusih in tramvajih so maske obvezne že nekaj mesecev.