Tudi v sredo potrdili več kot 700 novih okužb

Po neuradnih podatkih so tudi v sredo potrdili več kot 700 novih primerov okužbe s koronavirusom, poroča TV Slovenija. Uradne številke še čakamo.

V torek so potrdili 707 okužb, kar je bilo največ do zdaj, še v ponedeljek je bilo 398 primerov. Aktivnih primerov je trenutno 4.248 brez sredinih neuradnih številk. V bolnišnicah se zdravi 210 ljudi, od tega 35 na intenzivni negi.

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 9.938 okužb, umrlo pa je 175 ljudi.

Maske tudi na prostem

Vlada je medtem včeraj sprejela nove ukrepe. Med drugim se s ponedeljkom učenci od vključno šestega razreda šolajo doma. Že od petka pa bodo veljali strožji ukrepi v sedmih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko, med drugim tudi nošenje maske na prostem.

Nošenje maske, omejitev prehajanja ...

Kateri ukrepi bodo od jutri veljali v sedmih rdečih statističnih regijah:

- uvedba obveznega nošenja zaščitnih mask povsod, tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah,

- omejitev prehajanja med regijami, ki so obarvane rdeče (ob izjemah, kot so veljale ob omejitvah prehajanja v prvem valu),

- začasna prepoved vseh prireditev in zbiranj nad deset ljudi,

- omejitev nekaterih storitvenih dejavnosti,

- omejitev določenih športnih aktivnosti.

Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija.

Foto: Vlada RS

