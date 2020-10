Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DZ bo na današnji izredni seji potrjeval peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic covida-19 in prinaša še nove. Vrednost vseh skupaj je ocenjena na 420 milijonov evrov.

Tako kot večina dosedanjih paketov protikoronskih ukrepov tudi zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 sega na različna področja: pomemben poudarek daje trgu dela, ob rasti števila okužb pa izpostavlja sistema zdravstva in socialnega varstva, piše STA.

Tako bo država še najmanj do konca leta subvencionirala čakanje na delo na domu ter nadomestila plač za delavce v karanteni. Novost je povračilo plače tudi za tiste, ki ne prihajajo na delo, ker je bila karantena odrejena otroku.

Samozaposlenim bo zakon spet ponudil mesečni temeljni dohodek, do katerega so bili upravičeni spomladi v času razglašene epidemije.

Predvideni dodatki k plači

Država bo zavodom s področja javnega zdravstva in socialnega varstva financirala nabavo zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja covida-19, krila bo tudi izpad prihodkov zaradi neizvajanja programov oz. nezasedenih zmogljivosti. Za tam zaposlene so predvideni novi dodatki k plači.

Zdravstvo naj bi razbremenili tudi s tem, da bodo lahko vsi zaposleni koristili tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila osebnega zdravnika. Vsem vključenim v zdravstveno zavarovanje bo zakon ponudil možnost brezplačnega cepljenja proti sezonski gripi.

Za opozicijo sporne so določbe, po katerih lahko vlada odredi omejitev zbiranja ljudi povsod, tudi v zasebnih prostorih. Za nadzor nad spoštovanjem ukrepov bo sicer pristojnih več inšpektoratov, policisti in redarji pa bodo dobili več pooblastil, še piše STA.

Obeta se podaljšanje bonov

Ob napovedi zaostrovanja ukrepov in omejitve prehajanja med problematičnimi regijami je premier Janez Janša v sredo zvečer povedal, da bodo danes v zakon zapisali tudi podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Kako daleč v leto 2021, ni znano.

DZ o imenovanju Podgorška za kmetijskega ministra



DZ bo danes obravnaval tudi predlog za imenovanje Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podgorška, ki je trenutno državni sekretar na ministrstvu, so za ministra predlagali v DeSUS. Njegovo predstavitev pred odborom DZ za kmetijstvo so poslanci kot ustrezno ocenili brez glasu proti, zato težav pri imenovanju ni pričakovati, piše STA.