V Nemčiji največ okužb s koronavirusom do zdaj, sprejeti novi ukrepi

V Nemčiji so v preteklem dnevu potrdili kar 6.638 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije, je danes zjutraj sporočil Inštitut Roberta Kocha (RKI). Skrb vzbujajoč podatek prihaja le nekaj ur po tem, ko so nemška kanclerka Angela Merkel in voditelji zveznih dežel dosegli dogovor o občutni zaostritvi protikoronskih ukrepov.

Do zdaj so največ novih primerov v Nemčiji potrdili 28. marca, ko jih je bilo 6.294. V sredo je ta dnevni rekord padel in Nemčija se je pridružila več drugim evropskim državam, ki v zadnjem času poročajo o več novih okužbah kot na vrhuncu prvega vala pandemije covid-19. Skupaj so do zdaj v Nemčiji našteli 341.223 okužb. 33 obolelih s covid-19 je v sredo umrlo, piše STA.

Strožja pravila glede uporabe zaščitnih mask

V sredo zvečer so sicer kanclerka in ministrski predsedniki nemških zveznih dežel po dolgih pogovorih dosegli dogovor o občutni zaostritvi ukrepov, kar naj bi pomagalo zajeziti širjenje virusa. Gre predvsem za strožja pravila glede uporabe zaščitnih mask, omejitve zbiranja in omejitev delovanja lokalov na območjih, kjer je epidemiološka slika slaba.

Merklova je dogovor pospremila s svarilom, da je Nemčija v "odločilni" fazi prizadevanj za zajezitev covid-19 in da je treba na vsak način ustaviti eksponentno rast, ki so ji že priča. Še posebej je pozvala mlade, naj se danes izogibajo zabavam, da bodo lahko jutri uživali življenje, piše STA.

Foto: Reuters

Med poglavitnimi spremembami, dogovorjenimi v sredo, so omejitev vseh zbiranj na največ deset ljudi ter omejitev zbiranj v zasebnih prostorih na člane največ dveh gospodinjstev. To velja za območja, kjer so potrdili več kot 50 novih okužb na 100 tisoč prebivalcev v tednu dni, in teh je že kar nekaj, med drugim Berlin, Frankfurt in Köln. Drugod bodo zbiranja na javnih mestih omejena na 25, na zasebnih pa na 15 ljudi, poroča Deutsche Welle.

Bari le do 23. ure

Bari in restavracije na omenjenih tveganih območjih se bodo morali zapreti najkasneje ob 23. uri, kar sicer v žariščih, kot sta Berlin in Frankfurt, velja že zdaj. Na območjih, kjer potrdijo več kot 35 novih okužb na 100 tisoč prebivalcev v tednu dni, bodo maske obvezne na vseh javnih mestih, kjer se zbira več ljudi brez varne medsebojne razdalje.

Na sestanku pa niso mogli doseči dogovora glede omejitev za obiskovalce s tveganih območij znotraj Nemčije, zato so to odločitev preložili na november, še piše STA.