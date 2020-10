Covid-19 meša štrene tudi v stranki DeSUS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po septembrskem odstopu Aleksandre Pivec s položaja predsednice stranke upokojencev je pred člani DeSUS naloga, da izvolijo novega predsednika. Kongres bi morali po prvotnih načrtih izvesti 28. novembra, a glede na trenutne epidemiološke razmere v državi ter ob vse ostrejših ukrepih za omejitev in zajezitev širjenja koronavirusa obstaja možnost, da bodo kongres prestavili.

Svet stranke se mora še odločiti

Kot so nam pojasnili v stranki DeSUS, se bo v prihodnjih dneh, najverjetneje na dopisni seji, sestal svet stranke, ki bo razpravljal o prihajajočem kongresu. Kot pravijo, se mora najprej vodstvo stranke pogovoriti o tem, kakšne so optimalne razmere za izvedbo samih volitev.

Na januarskem kongresu je zmagala Aleksandra Pivec, ki pa je zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi, s položaja predsednice stranke in tudi kot ministrice za kmetijstvo odstopila. Foto: Bojan Puhek "Odločitev o poteku kongresa bo sprejeta na podlagi danih razmer. Naše članstvo je seznanjeno s trenutno epidemiološko sliko v državi, vendar bo v končni fazi svet stranke tisti, ki bo povedal, ali je kongres primerno prestaviti ali ga izvesti na kakšen drug način," so nam dejali.

Na vprašanje ali bi lahko izvedbo kongresa prestavili na kasnejši datum recimo na december ali celo v začetek prihajajočega leta, so nam odgovorili le, da je opcij več, ki pa v tem trenutku ostajajo odprte. DeSUS bo do kongresa sicer zastopal minister za zdravje Tomaž Gantar, ki se je odločil, da za predsednika ne bo kandidiral.

Kdo so kandidati?

Za mesto predsednika so v stranki prejeli tri kandidature. Med vidnejšimi je vsekakor dolgoletni predsednik stranke Karl Erjavec. Podporo mu izrazila pokrajinska organizacija DeSUS Gorenjska. Spomnimo, da je položaj predsednika DeSUS, Erjavec po 15 letih zapustil po porazu v tekmi z Aleksandro Pivec na januarskem kongresu.

Foto: Bojan Puhek Med kandidati je tudi Srečko Felix Krope, ki trenutno deluje kot predsednik pokrajinskega odbora Posavje, pri katerem so mu že izrazili podporo. Kot so zapisali, je deloval tudi kot predavatelj na fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in je docent Univerze v Mariboru, deloval pa je tudi v javni upravi. V političnem prostoru je aktiven od upokojitve. Tretji kandidat pa je Dominik Šteiner, sicer načelnik Upravne enote Murska Sobota.

V preteklih dneh je vodja poslancev DeSUS Franc Jurša sicer izrazil željo, da bi si želel, da bi bili v poslanski skupini enotni pri podpori pri enemu kandidatu, ni pa gotovo, ali se bo to res zgodila. Tudi Jože Podgoršek, ki naj bi na mestu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zamenjal Pivčevo meni, da bo novi predsednik stranke, kdorkoli to že bo, imel zelo zahtevno nalogo, da "stranko poenoti, konsolidira, jo spravi nazaj v tirnice stare slave". Nekaj sprememb zagotovo bo, meni Podgoršek: "Ali govorimo tudi o kakršnemkoli posegu na mojo funkcijo, je pa verjetno danes povsem preuranjeno govoriti," je dejal.