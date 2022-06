Simona Kustec se ne bo vrnila na FDV. Našla si je drugo delo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simona Kustec, ki se je z današnjim dnem hkrati poslovila od šolskega ministrstva in tudi profesure na FDV, bo svojo akademsko kariero nadaljevala v Kopru. "Dobila sem kar nekaj ponudb tako za delo doma kot v tujini. Na koncu sem se odločila, da kot visokošolska učiteljica nadaljujem znanstvenoraziskovalno delo na polju politologije na Univerzi na Primorskem," je Kustečeva povedala za Siol.net. Kot je še razkrila, 80-odstotnega nadomestila plače, do katerega je upravičena pol leta po koncu mandata, ne bo izkoristila, saj je od danes zaposlena na Univerzi na Primorskem.

V času, ko je Kustečeva vodila ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je bila kot redna profesorica na Katedri za analizo politik in javno upravo na FDV zaposlena le 20-odstotno. Zdaj zapušča ljubljansko univerzo in se seli na Primorsko, kjer bo svojo kariero nadaljevala na mestu visokošolske učiteljice oziroma raziskovalke na področju politologije.

Nadomestila plače po poteku funkcije ne bo prejemala

Kot je v telefonskem pogovoru še povedala Kustečeva, 80-odstotnega nadomestila plače, do katerega so za največ pol leta po koncu mandata upravičeni ministri in državni sekretarji, ne bo izkoristila, saj je od danes zaposlena na Univerzi na Primorskem.