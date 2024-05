Na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) se danes nadaljuje protestna zasedba v podporo Palestincem, ki so jo študenti začeli v sredo. Po oceni ene od udeleženk protesta je v predavalnici fakultete prenočilo med 40 in 50 študentov, trenutno pa jih je tam nekaj več kot sto. Študenti nameravajo vztrajati do izpolnitve njihovih zahtev.

Zasedba fakultete po navedbah udeležencev poteka mirno, doslej ni bilo nobenih incidentov. Imajo mešan program, od skupščin do glasbenih vložkov, predavanj, izobraževanj in ogledov filmov, vztrajati pa nameravajo do izpolnitve njihovih zahtev.

Trenutno potekajo pogovori z vodstvom fakultete, pri čemer študenti pričakujejo javno podporo vodstva, je ena od udeleženk še povedala za STA.

Nekateri v predavalnici tudi prespali

Slovenski študenti so se pridružili protestnemu valu v podporo Palestini na fakultetah po svetu. FDV so protestno zasedli v sredo popoldne, nekateri so v veliki predavalnici fakultete ostali tudi čez noč.

Z zasedbo želijo izkazati solidarnost s Palestinci v vojni med Izraelom in islamističnim gibanjem Hamas, od FDV in Univerze v Ljubljani pa zahtevajo jasno opredelitev do dogajanja v Gazi in obsodbo genocida. Univerzo tudi pozivajo, naj prekine sodelovanje z izraelsko univerzo Bar Ilan.

FDV podpira vse miroljubne protestne aktivnosti

FDV je ob protestni zasedbi sicer v sredo objavila izjavo za javnost, v kateri poudarja, da so na fakulteti vedno podpirali vse miroljubne protestne dejavnosti, usmerjene k zagotavljanju miru in strpnosti v medčloveških odnosih.

Dodali so, da z zaskrbljenostjo in zgroženostjo spremljajo poslabševanje humanitarnih in varnostnih razmer na območju Gaze ter izrecno obsojajo in obžalujejo uporabo nasilja zoper civiliste, kršitve mednarodnega vojnega in humanitarnega prava in namerno ustvarjanje nečloveških humanitarnih razmer v Gazi. Poudarili so tudi, da ima pravica Izraela do samoobrambe svoje humanitarne in pravne meje, ki so bile v primeru Gaze prekoračene.