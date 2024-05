Policija je danes začela odstranjevati barikade, ki so jih postavili propalestinski protestniki na univerzi v Amsterdamu. Kmalu zatem so izbruhnili spopadi med protestniki in policisti, ki pa so več ljudi aretirali. Policija je ob tem opozorila, da ne protestirajo le študenti, temveč tudi tisti, ki namerno iščejo konflikt s policijo.