Skupina intelektualcev s peticijo vlado poziva k priznanju Palestine #foto

Več kot 350 javnih intelektualk in intelektualcev je danes s podpisom peticije premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k priznanju Palestine. Razočarani so zaradi oklevanja vlade glede priznanja Palestine v času vojne v Gazi in poudarjajo, da bi jo Slovenija morala priznati do konca maja.

"Dovolj je bilo sprenevedanja ob neznosnem čakanju. Slovenija mora takoj priznati Palestino. Priznati jo mora v roku nekaj tednov, najkasneje do konca letošnjega maja, kolikor lahko najdlje trajajo procedure," so zapisali v peticiji z naslovom Priznajte Palestino in odstopite!. Če priznanja v tem času ne bo, bi morala Golob in Fajonova odstopiti, menijo podpisniki.

Poudarili so, da vladinega odlašanja priznanja Palestine ni več mogoče ne sprejemati ne gledati. "Odlaganje na 'primeren trenutek' in 'ugodne okoliščine', kot se je izrazil predsednik vlade Robert Golob, je nedopustna hipokrizija," so dodali.

Vprašali so, kaj vse se še mora zgoditi, da bi bila odločitev o priznanju lažja

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Podpisniki peticije so spomnili tudi na nedavne izjave ministrice Fajonove, ki je dejala, da boljšega trenutka za priznanje Palestine kot v kratkem ne bo več ter da smo zdaj na točki, ko ni vrnitve, in da si Palestina to zasluži.

"Prišel je ta zdaj! Izrael je začel kopensko ofenzivo na Rafo. Že osem mesecev preštevamo civilne žrtve, v Gazi je umrlo že skoraj 15 tisoč otrok, vsak dan spremljamo krvavo morijo, lakoto in kršitve mednarodnega humanitarnega prava," so opozorili in se vprašali, kaj vse se še mora zgoditi, da bi bila odločitev o priznanju Palestine lažja.

"Obstaja meja, ko moramo državljanke in državljani jasno povedati, da je dovolj nesuverenega obnašanja naših politikov, klanjanja tujim centrom moči in obenem poniževanja našega razuma," so še dodali.