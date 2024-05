Skupinska podelitev diplom na slovesnosti, ki so ga na članici prestižne Bršljanove lige načrtovali prihodnjo sredo, namreč ne bo v celoti odpovedana. Nadomestili jo bodo z manjšimi dogodki, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Propalestinski protesti so se na kampusu univerze Columbia začeli 17. aprila, ko so študenti postavili približno 50 šotorov in zahtevali prekinitev ognja v Gazi. Foto: Reuters

Podelitev bodo poskušali izpeljati varno, nemoteno in v spoštljivem ozračju

Univerza Columbia je odločitev sprejela po posvetu s predstavniki študentov. Glavni razlog odpovedi tradicionalne slovesnosti so varnostna tveganja, je predstavnik univerze pojasnil za ameriško mrežo NBC News. "Po besedah naših študentov so zanje in za njihove družine bolj smiselni manjši dogodki, ki se bodo odvili na posameznih fakultetah," je pojasnil univerzitetni predstavnik in dodal, da bodo podelitev diplom poskušali izpeljati varno, nemoteno in v spoštljivem ozračju.

Predstavili so tudi svojo zahtevo, da se univerza odpove donacijam podjetij, ki bi po njihovem mnenju lahko imela koristi od vojne.

Protesti z zahtevo, naj Izrael konča vojno v Gazi, potekajo tudi na drugih ameriških univerzah, ponekod je morala posredovati policija, ki je aretirala več sto ljudi.

