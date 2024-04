Na študentskih protestih v ZDA pridržali tudi predsedniško kandidatko

Bela hiša je v nedeljo vztrajala, da morajo propalestinski protesti, ki so v zadnjih tednih zajeli ameriške univerze, ostati mirni. Protesti so znova potekali tudi ta konec tedna, ko je policija na štirih univerzah skupno pridržala 275 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zagotovo podpiramo pravico do mirnih protestov," je dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby za televizijo ABC. Je pa obsodil antisemitske izjave, za katere so slišali, ter tudi na splošno obsodil sovražni govor in grožnje z nasiljem.

Val demonstracij se je začel na univerzi Columbia v New Yorku, nato pa so se hitro razširile po vsej državi. Čeprav so bili v številnih kampusih protesti mirni, se število protestnikov, ki jih je policija pridržala – včasih tudi v okrepljeni opremi s solzivcem in električnimi paralizatorji – hitro povečuje. Ta konec tedna so pridržali 275 ljudi, od tega sto na univerzi Northeastern v Bostonu, 80 na univerzi Washington v St. Louisu, 72 na državni univerzi v Arizoni in 23 na univerzi Indiana.

Pridržali so tudi predsedniško kandidatko

Med drugim so na univerzi v Washingtonu pridržali tudi predsedniško kandidatko stranke Zelenih Jill Stein, ki je policiji očitala agresivnost.

Vodstvo univerz ima težave pri iskanju pravega odziva, saj so ujete med spoštovanjem pravice do svobode govora in nujnostjo obvladovanja včasih nasilnih antisemitskih pozivov protestnikov. Ker bodo v prihodnjih nekaj tednih zaključni izpiti, so nekatere kampuse zaprli in študentom naročili, naj predavanja zaključijo prek spleta.

Ameriški študenti proti vojni v Gazi protestirajo že od njenega začetka 7. oktobra lani. Mediji v ZDA temu niso posvečali veliko pozornosti, dokler se niso začela širiti poročila o antisemitskih grožnjah judovskim študentom.