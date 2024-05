Na študentskih protestih proti vojni v Gazi so danes na kampusu kalifornijske univerze UCLA izbruhnili spopadi med propalestinskimi in proizraelskimi skupinami, v katerih je morala posredovati policija. Proteste poskuša obvladati tudi več deset drugih univerz po državi, poročajo tuje agencije.

Na posnetkih, ki so jih predvajale ameriške televizije, je mogoče videti, da so nekateri protestniki med spopadi uporabili palice in podirali kovinske barikade.

Novinar univerzitetnega časopisa Daily Bruin Dylan Winward je za britanski BBC povedal, da so proizraelski protestniki metali različne predmete, vključno s pirotehničnimi sredstvi in plastenkami vode. Po njegovih besedah so uporabili tudi solzivec.

Losangeleška policija je dopoldne na družbenem omrežju X sporočila, da je pri vzpostavljanju reda in zagotavljanju varnosti pomagala na prošnjo univerze UCLA zaradi številnih nasilnih dejanj na univerzitetnem kampusu.

Ravnatelj UCLA Gene D. Block je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že pred spopadi opozoril, da so protestniki prejšnji teden postavili tabor. Med njimi so bili člani skupnosti UCLA in tudi drugi, ki niso povezani z univerzo.

Taktike protestnikov so šokantne

Številni protestniki so bili po besedah ravnatelja miroljubni, taktike drugih pa je označil za šokantne in sramotne. "Bili smo priča primerom nasilja. Zaradi teh incidentov so mnogi na našem kampusu, zlasti naši judovski študenti, tesnobni in prestrašeni," je še zapisal Block v pismu, ki ga je v torek objavil na spletni strani univerze.

Protesti so zajeli tudi druge univerze po ZDA. V enem od zadnjih spopadov na univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu je policija v torek izpraznila en tabor in pridržala nekaj protestnikov, newyorški policisti pa so vdrli v poslopje univerze Columbia in pridržali več deset propalestinskih protestnikov, ki so pred tem zasedli prostore univerze.