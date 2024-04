Veliki protest študentov proti izraelski vojni v Gazi #video

Protesti, ki potekajo na newyorški univerzi Columbia in na številnih drugih univerzah, med katerimi so tudi Yale, MIT, UC Berkeley, Univerza v Michiganu, Harvard in Brown, so v zadnjem času vzbudili veliko pozornost medijev in politikov.

BREAKING: 🇺🇲Governor Abbot has sent in State Troopers to the University of Texas



The students chant “You don’t scare us” and “Get off our campus”.



Politicians in the USA who are completely bribed and controlled by Israel are trying to crush the protests against the Biden… pic.twitter.com/4SatS9Dydr — Megatron (@Megatron_ron) April 24, 2024

Prišlo je do spopadov med študenti in policijo

Demonstracije so v sredo izbruhnile na Univerzi v Južni Kaliforniji (USC) in v Teksasu, kjer je prišlo do spopadov med študenti in policijo, pri čemer je bilo skupno pridržanih več deset ljudi. Do aretacij več kot 200 študentov je v preteklih dneh prišlo tudi na drugih univerzah po državi.

Študentje izražajo solidarnost s Palestinci in ogorčenje zaradi neukrepanja ZDA ob naraščajočem številu smrtnih žrtev izraelske ofenzive v Gazi, ki je po podatkih tamkajšnje oblasti, ki jo izvaja teroristična organizacija Hamas, preseglo 34.200, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Predsednik verjame, da so svoboda govora, razprava in nediskriminacija na univerzitetnih kampusih pomembne," je povedala Jean-Pierre. "Verjamemo, da se ljudje lahko izražajo na miren način. Ko pa govorimo o sovražni retoriki, ko govorimo o nasilju, moramo na to opozoriti," je dodala.

Zagovorniki Izraela in drugi, ki jih skrbi varnost v kampusih, namreč opozarjajo na domnevne antisemitske incidente. Na proteste opozarjajo predvsem republikanski politiki, ki se postavljajo na stran Izraela.

🇵🇸🇺🇸Police at USC are apprehending individuals advocating for Palestine.



The students are on the side of Palestine.



Would there have been detentions if these were protests on the side of Israel?#USA #America #IsraelPalestineConflict #Gaza #protests #protesters #university pic.twitter.com/0CFS9Oi1qB — Attentive Media (@AttentiveCEE) April 24, 2024

Biden: Ta očiten antisemitizem je obsojanja vreden in nevaren

V nedeljo je predsednik Biden v izjavi obsodil antisemitizem v univerzitetnih kampusih. "Ta očiten antisemitizem je obsojanja vreden in nevaren. Zanj nikakor ni mesta na univerzah ali kjerkoli v naši državi," je zapisano v izjavi.

"Medtem ko ima vsak Američan pravico do mirnega protesta, so pozivi k nasilju in fizičnemu ustrahovanju judovskih študentov in judovske skupnosti očitno antisemitski, brezvestni in nevarni," pa je dejal Andrew Bates, namestnik tiskovnega sekretarja Bele hiše.

Zahtevajo konec spopadov

Predsednik predstavniškega doma zveznega kongresa Mike Johnson je v sredo obiskal univerzo Columbia in naletel na jezne študente, ki mu niso pustili do besede. Vzklikali so slogane v podporo Palestini in Johnsona med drugim označili za bedaka, proti njemu pa so letele še veliko hujše besede.

V nedeljo zjutraj je Elie Buechler, rabin na univerzi Columbia, judovskim študentom v sporočilu WhatsApp sporočil, naj zapustijo kampus, dokler se varnostni ukrepi ne izboljšajo. "To, čemur smo priča v kampusu in okoli njega, je grozno in tragično," je zapisano v Buechlerjevem sporočilu. "Dogodki zadnjih nekaj dni, še posebej sinoči, so jasno pokazali, da služba za javno varnost univerze Columbia in NYPD ne moreta zagotoviti varnosti judovskih študentov spričo skrajnega antisemitizma in anarhije."

To free Palestine, we must also free USA.



Columbia University students arrested for peaceful pro-Palestine protests. Shame on NYPD!



Now, students at Harvard & Yale are joining in.



Young people of Ivy League colleges are future leaders. There’s some hope!#SaturdayMotivation pic.twitter.com/kam7PPGyjx — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) April 20, 2024

Johnson se je srečal z vodstvom univerze in zahteval odstop rektorja Minoucheja Shafika, če jim ne bo uspelo obvladati – kot je dejal – virusa antisemitizma. Pri tem je celo grozil s posredovanjem nacionalne garde, čeprav sam za kaj takega nima pooblastil, poročajo newyorški mediji.

Demokrati ga obtožujejo nepotrebne politizacije, guvernerka New Yorka Kathy Hochul pa je ob njegovem obisku univerze dejala, da bo to le še okrepilo delitve.

Ameriški študenti so od izbruha vojne v Gazi gonilna sila protestov, ki zahtevajo konec spopadov, vendar pa ameriški mediji temu doslej niso posvečali veliko pozornosti, dokler se niso začela poročila o domnevnih antisemitskih grožnjah judovskim študentom. Demonstranti, med katerimi so tudi številni judovski študenti, medtem odločno zanikajo obtožbe o antisemitizmu.