Študentski protesti proti vojni v Gazi se zaostrujejo: Ne bomo se umaknili #video

Protestniki za mir v Gazi so se danes zabarikadirali v poslopje newyorške univerze Columbia in zaostrili spor z vodstvom univerze, ki je nekaterim že zagrozila z izključitvijo, protesti pa se nadaljujejo tudi drugod po ameriških univerzah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zamaskirani posamezniki so zgodaj zjutraj razbili okna poslopja univerze, vdrli vanj in s kovinskimi mizami blokirali vrata. "Po 206 dneh genocida in več kot 34 tisoč palestinskih žrtvah so člani skupnosti Columbia zavzeli dvorano Hamilton," je v izjavi navedla študentska skupina, ki se sklicuje na izraelsko vojno v Gazi. Stavbo so preimenovali v Hind's Hall v čast šestletni deklici iz Gaze, ki so jo izraelski vojaki ubili med ofenzivo proti palestinskemu gibanju Hamas.

Bela hiša: Gre za povsem napačen pristop

Na vdor v poslopje univerze se je danes odzvala tudi Bela hiša. "To ni primer mirnega protesta. Gre za povsem napačen pristop," je po navedbah AFP sporočil tiskovni predstavnik Bele hiše.

Rektorica univerze: Pogovori s študenti so propadli

Protestniki medtem zagotavljajo, da se ne bodo umaknili, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve – vključno s tem, da mora univerza prekiniti vse finančne vezi z Izraelom. Univerza je njihove zahteve zavrnila, njena rektorica Minouche Shafik pa je dejala, da so pogovori s študenti propadli.

Protestirajo tudi na drugih univerzah

Obsežnejši protesti so v zadnjih dneh zajeli številne ameriške visokošolske ustanove, študentje ponekod na območjih kampusov postavljajo šotorska naselja. V več primerih je posredovala tudi policija – 18. aprila so na Columbii prvič aretirali približno sto protestnikov.

Policisti so v ponedeljek zvečer na Univerzi Virginia v Richmondu nasilno odrivali protestnike, študentje pa so povedali, da so proti njim uporabili tudi solzivec. Na Univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu je policija danes zjutraj izpraznila enega od protestnih taborov in pridržala nekaj protestnikov, na teksaški univerzi v Austinu pa so se policisti v ponedeljek spopadli s protestniki, pri čemer so uporabili solzivec, razbili tabor in izvedli več aretacij.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je izrazil zaskrbljenost zaradi ukrepov oblasti v ZDA proti študentom in dejal, da sta svoboda izražanja in pravica do mirnega zbiranja temeljnega pomena za družbo. Dodal je, da je treba spodbujanje k nasilju ali sovraštvu na podlagi identitete ali stališč – resničnih ali domnevnih – odločno zavrniti, poroča AFP.

Shafikova je v ponedeljkovi izjavi dejala, da je veliko judovskih študentov v strahu zapustilo kampus univerze Columbia. Organizatorji protestov zavračajo obtožbe o antisemitizmu in trdijo, da so njihova dejanja usmerjena izključno proti izraelski vladi in vojni v Gazi. Prav tako vztrajajo, da so nekatere incidente povzročili agitatorji, ki niso študenti.

Vojna v Gazi se je začela 7. oktobra lani, ko so pripadniki Hamasa izvedli napad na Izrael, v katerem je po uradnih izraelskih podatkih umrlo približno 1.170 ljudi, večinoma civilistov. V izraelski ofenzivi je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih najmanj 34.535 ljudi, večinoma žensk in otrok.