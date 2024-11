Fajonova bo gostila kolega iz Avstrije in Hrvaške

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes na srečanju t. i. trilaterale gostila kolega iz Hrvaške in Avstrije, Gordana Grlić-Radmana in Alexandra Schallenberga, s katerima se bo pogovarjala o regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Trojica bo sodelovala tudi na razpravi na Fakulteti za družbene vede.

Srečanje bo priložnost za izmenjavo mnenj o vprašanjih skupnega interesa, ki zadevajo varnost in stabilnost regije, kakor tudi o aktualnem dogajanju v mednarodni skupnosti, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministri bodo razpravljali o krepitvi sodelovanja na področju zunanje politike s poudarkom na skupnih aktivnostih na Zahodnem Balkanu. Med temami pogovorov bodo tudi upravljanje migracij, zagotavljanje energetske varnosti, prihodnost Evrope in aktualni konflikti v Evropi in svetu.

Na FDV bodo spregovorili o izzivih prihodnosti

Fajon, Grlić-Radman in Schallenberg bodo danes na ljubljanski Fakulteti za družbene vede sodelovali tudi na razpravi z naslovom Kako je Evropa pripravljena na izzive prihodnosti – širitev, reforme in perspektive mladih.

Prvo srečanje v tem formatu je potekalo aprila lani na Reki. Ministri treh držav so takrat med drugim poudarili pomen sodelovanja na področju energetike, migracij in pri pomoči Ukrajini. Obiskali so tudi terminal LNG na Krku.