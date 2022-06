Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je danes tako tudi uradno prevzel vodenje resorja. Ob primopredaji se je najprej zahvalil nekdanjemu ministru Zdravku Počivalšku in mu zaželel predvsem mirno obdobje v prihodnosti.

Han je poudaril, da so pred nami težki izzivi, predvsem ponovna in nujna vzpostavitev socialnega dialoga, ki ga je izpostavil tudi kot osebno vrednoto in vodilo.

Kot svoje prioritete je izpostavil dvig dodane vrednosti, internacionalizacijo ter zeleni in digitalni prehod. "V prihodnosti pa je cilj tudi nova organiziranost ministrstva, v katerem želim povezati tri ključne stebre – gospodarstvo, turizem in šport," je sklenil Han.

Počivalšek ponosen na skoraj osem let dela

"Gospodarstvo je v solidni kondiciji, a izzivi so veliki," pa je dejal Počivalšek, ki je na Twitterju nanizal dosežke v času prejšnje vlade v skoraj osmih letih dela, na katere je ponosen.

Po skoraj osmih letih sem danes predal posle.



Ponosen sem na:



- 8 let rasti,

- to, da smo 2017 presegli BDP izpred finančne krize,

- zmanjšali brezposelnost iz 140.000 (2014) na 60.000 (2022),

- TNI: 16 MRD - 8 % rast letno,

- prve greenfield investicije: Magna, Yaskawa, pic.twitter.com/EECh4KRm5u — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) June 2, 2022

- namenili 1 MRD za turizem in z boni približali prelepo Slovenijo,

- dosegli 8.1% gospodarsko rast,

- presegli 52 MRD BDP,



… in seveda, na ekipo. Hvala vsem. — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) June 2, 2022

Fajonova: Mednarodni odnosi so od nekdaj moje področje delovanja

Približno uro kasneje sta primopredajo poslov opravila nekdanji minister za zunanje zadeve Anže Logar in nova ministrica Tanja Fajon.

Tanja Fajon je prva ženska ministrica za zunanjo politiko v zgodovini Republike Slovenije. Foto: Ana Kovač

Fajonova je povedala, da se veseli novih izzivov in novega okolja. "Mednarodni odnosi so od nekdaj moje področje delovanja, Evropa je moj svet. Ministrstvo prevzemam v zahtevnem času geopolitičnih sprememb, čaka nas trdo delo," je med drugim tvitnila.

.@TFajon: Kot ministrica za zunanje in evropske zadeve bom naredila vse, da Slovenija aktivno prispeva h končanju vojne v Ukrajini. Moja prioriteta bo, kot sem že napovedala, vrnitev Slovenije v jedro Evropske unije in krepitev odnosov z jedrnimi državami EU. #primopredaja @MZZRS pic.twitter.com/iTypYRqitS — Socialni demokrati (@strankaSD) June 2, 2022

Fajonova se je nekdanjemu ministru Logarju zahvalila za njegovo vlogo in opravljeno delo, saj je ministrstvo "kljub zahtevnim časom, ko je glavnina diplomatov in diplomatk delala od doma, bilo aktivno in vidno v predstavljanju Slovenije in njenih interesov v svetu". Foto: Ana Kovač

Šarca sprejeli z vojaškimi častmi

Marjana Šarca, novega ministra za obrambo, so ob 10. uri ob prihodu sprejeli z vojaškimi častmi.

Po 11. uri je predviden podpis primopredajnega zapisnika z nekdanjim ministrom Matejem Toninom.

"Ob zaključku svojega mandata ministra za obrambo sem ponosen, da Mors zapuščam v dobri kondiciji," je tvitnil Tonin in nasledniku zaželel uspešno delo.

Ob zaključku svojega mandata ministra za obrambo sem ponosen, da @MO_RS zapuščam v dobri kondiciji. Verjamem, da smo z ekipo vseh zaposlenih začrtali pravo smer za nadaljnji razvoj obrambnega resorja. Svojemu nasledniku @sarecmarjan

želim uspešno delo! https://t.co/lq5loXj8QX — Matej Tonin (@MatejTonin) June 1, 2022

Mesec: Naša ekipa bo na strani dela, delavca, prekarca, upokojenca, študenta

Novemu ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu je posle predal Janez Cigler Kralj.

Donedavni minister je prepričan, da resor predaja v dobri kondiciji, Mescu pa so danes predstavili dosežke in izzive v prihodnosti. Novi ekipi je zaželel dobro delo. "Če bo šlo dobro temu področju, ki je ključno za ohranjanje kohezije in povezanosti v Sloveniji, potem bo šlo dobro vsej Sloveniji in vsem prebivalcem," je menil. Foto: Ana Kovač

Mesec se je predhodniku zahvalil za "opravljeno delo na ministrstvu in zelo korektno primopredajo". Kot je povedal, se lahko strinjajo glede marsikaterih čeri, ki čakajo državo.

Glavni izziv, ki je pred ministrstvom, bo po besedah Mesca draginja. "Jezove pred tem, da ljudje zaradi višnja cen ne bodo padali v revščino, bo treba postaviti še pred jesenjo," je posvaril. Foto: Ana Kovač

Kot drugi izziv je omenil dolgotrajno oskrbo, ki bo, takoj ko bo mogoče, prešla pod novo ministrstvo za solidarno prihodnost, na čelu katerega bo sam, kot tretji izziv pa odpravo prekarnosti. "Začeli bomo odpravljati netipične oblike zaposlitve, seveda začenši z neprostovoljnimi, da čim prej in čim več ljudi spravimo v redna delovna razmerja, da bodo ljudje, ki delajo, s svojim delom dostojno živeli in da jim bodo pripadale pravice, ki so bile zgodovinsko izborjene," je bil odločen.

Na @mddszRS je posle prevzel novi minister @LukaMesec. Kot glavni izziv je izpostavil draginjo, skrb za najranljivejše, dolgotrajno nego in prekarnost. pic.twitter.com/INE9vsc2FB — MDDSZ (@mddszRS) June 2, 2022

Mesec je izpostavil še, da bodo vnovič zagnali socialni dialog oz. vzpostavili Ekonomsko-socialni svet (ESS), ki ne deluje že od lanskega maja. "Napovedujem, da bo ministrstvo najbrž prvič v zgodovini na čelo dobilo ekipo, ki bo na strani dela, na strani delavca, prekarca, upokojenca, študenta. Tako kot smo bili v Levici doslej, tako bomo tudi na ministrstvu," je sklenil.

Brežan: Mapa z odprtimi zadevami je kar debela

Dopoldne sta na ministrstvu za okolje in prostor primopredajo poslov opravila tudi minister Uroš Brežan in njegov predhodnik Andrej Vizjak. Strinjala sta se, da je ta potekala korektno. Brežan bo delo začrtal v sodelovanju z zaposlenimi na ministrstvu, pri čemer želi nadaljevati in nadgraditi zastavljeno v Vizjakovem mandatu.

"Veseli me, da na mesto ministra na tem pomembnem resorju prihaja nekdo iz prakse, nekdo, ki ima izvršno vejo oblasti pod kožo, saj gre za dolgoletnega župana," je v izjavi za medije povedal Vizjak.

Izpostavil je, da Brežan, dosedanji župan Občine Tolmin, prihaja s slovenskega podeželja oz. enega od območij, na katerih se številni Slovenci srečujejo z neskladnim razvojem. "Videti je treba kaj več kot središča večjih mest," je prepričan Vizjak.

Brežan se je Vizjaku zahvalil za vse delo, ki ga je opravil v svojem mandatu. "Mapa z odprtimi zadevami je kar debela, dela, ki ostaja, ne bo malo, veliko pa ga je bilo tudi opravljenega," je dejal.

Brežan je še izrazil zaupanje, da bo z ekipo znal "nadgraditi, kar je bilo postavljeno v mandatu Vizjaka, morda s kakšnim novim pristopom". Je pa obljubil, da bosta ministrstvo in on kot minister skrbela za vso Slovenijo, tako za urbana področja kot za podeželje. Foto: STA

Papič: od besed k dejanjem

📢Primopredaja na @MIZS_RS

Dr. Igor Papič je danes prevzel vodenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in ob primopredaji dejal, da področje izjemno dobro pozna in da ga veseli, »da smo končno prišli do trenutka, da preidemo od besed k dejanjem.« pic.twitter.com/gtY1xhJyB3 — Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (@MIZS_RS) June 2, 2022

Posle na ministrstvu je od Boštjana Koritnika prevzela tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Ena prvih nalog bo pričetek pogajanj s sindikati javnega sektorja še ta mesec, so tvitnili pri ministrstvu za javno upravo.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je prevzela posle na ministrstvu🤝. Ena prvih nalog, ki se jih bo lotila, bo pričetek pogajanj s sindikati javnega sektorja, kot je napovedala še ta mesec. Več v izjavi⬇️@vladaRS pic.twitter.com/J3Bgn67zUV — Ministrstvo za javno upravo (@mju_RS) June 2, 2022

Premier Robert Golob je posle od svojega predhodnika Janeza Janše prevzel že v sredo zvečer. Janša je vladi, ki se je po tem sestala na svoji prvi seji, zaželel uspešno krmarjenje med čermi. Vlada se bo danes popoldne sestala še na eni seji, na kateri bo znova sprejela nekaj kadrovskih odločitev, je napovedal premier Golob.