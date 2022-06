To so prve poteze nove vlade Roberta Goloba

Nova, 15. slovenska vlada je takoj po primopredaji poslov med Janezom Janšo in Robertom Golobom opravila prvo redno sejo. Zaznamovala so jo predvsem imenovanja najožjih sodelavcev članov vlade, razrešitve in imenovanja novih vodstev v nekaterih ključnih državnih institucijah ter sprejetje odločitve, da bo vlada do naslednjega tedna opravila revizijo vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 do danes.

Za podpredsednike 15. slovenske vlade so bili v sredo pozno zvečer imenovani Tanja Fajon, Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan. Za generalno sekretarko vlade je bila imenovana Barbara Kolenko Helbl.

Takoj ključne kadrovske zamenjave

Na ustanovni seji je vlada tudi že opravila nekaj pomembnih zamenjav v državnih institucijah.

S položaja generalnega direktorja policije je vlada razrešila Antona Olaja in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala nekdanjega direktorja uprave kriminalistične policije Boštjana Lindava. Ta je zadnji dve leti opravljal funkcijo višjega policijskega svetnika in je bil premeščen v prostore policijske akademije v Tacnu.

Foto: Ana Kovač

Vlada je tudi razrešila direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala dosedanjega vodjo protiobveščevalnega oddelka Sove Joška Kadivnika. Po poročanju medijev je Joško Kadivnik izkušeni obveščevalec z dolgim stažem na Sovi, kjer se je zaposlil leta 1988. Menjava direktorja Sove je pričakovana poteza vsake nove vlade.

Namesto Uroša Urbanije na čelo vladnega urada za komuniciranje medtem prihaja Dragan Barbutovski. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma Barbutovski je bil doslej direktor slovenskega British Councila. Urbanija se je medtem na družbenem omrežju Twitter zahvalil prejšnjemu predsedniku vlade Janezu Janši za povabilo k sodelovanju v vladi.

Foto: Ana Kovač

Vlada je izdala tudi odločbo, s katero so Damjana Žuglja razrešili s položaja direktorja urada za preprečevanje pranja denarja. Aniko Vrabec Božič pa so imenovali za vršilko dolžnosti direktorice, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

S položaja vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je vlada razrešila Matejo Lekan Štrukelj, prav tako kot vršilec dolžnosti jo bo za največ šest mesecev nadomestil Rado Fele.

Razrešen je bil tudi Jaroš Britovšek, in sicer s položaja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo. Za največ šest mesecev ga bo po sklepu vlade zamenjal Andrej Fefer.

Foto: Ana Kovač

Golob po prvi seji vlade: To je odlična popotnica

Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za medije po seji zasedanje novih ministrov označil za odlično popotnico za delovanje v duhu dobrega povezovanja.

Po besedah Goloba so ministri na seji vlade obravnavali 47 točk, ki so obsegale kadrovska imenovanja in reorganizacijske spremembe. Sprejeli pa so tudi sklep, po katerem morajo ministrstva do konca prihodnjega tedna pregledati vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1.1. 2020 do danes. Sklep bo koordiniralo ministrstvo za javno upravo.

Robert Golob je bil po prvi seji vlade zadovoljen. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, na katera področja se bodo nanašale reorganizacijske spremembe, je Golob odgovoril, da predvsem za spremembe znotraj zdravstvenega resorja, kar je na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za zdravstvo v torek napovedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

V skladu z napovedmi je vlada danes imenovala tudi nove državne sekretarje in sekretarke:

- dr. Andreja Benedejčiča za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- dr. Antona Grizolda za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- Mašo Kociper za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- mag. Igorja Mallyja za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- Maksimiljano Polak za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- Natašo Sax za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- Petro Škofic za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- Vojka Volka za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS,

- mag. Melito Župevc za državno sekretarko v Kabinetu predsednika Vlade RS.

- Dana Juvana za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Simona Maljevca za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- mag. Sašo Jazbec za državno sekretarko na Ministrstvu za finance,

- Tilna Božiča za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance,

- Matevža Frangeža za državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- mag. Dejana Židana za državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- dr. Darja Felda za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,

- dr. Matjaža Krajnca za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,

- Jureta Trbiča za državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo,

- Urbana Kodriča za državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo,

- Marka Rusjana za državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo,

- dr. Branka Lobnikarja za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve,

- Tino Heferle za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve,

- mag. Mateja Skočirja za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor,

- Uroša Vajgla za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor,

- dr. Damirja Črnčeca za državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo,

- Rudija Medveda za državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo,

- dr. Igorja Šoltesa za državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje,

- dr. Sebastjana Zbičajnika za državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje,

- Aleksandro Lah Topolšek za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje,

- Bredo Božnik za državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje,

- Tadeja Ostrca za državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje,

- mag. Alenko Bratušek za državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo,

- mag. Tino Seršen za državno sekretarko na Ministrstvu za infrastrukturo,

- mag. Marka Štucina za državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve ,

- Samuela Žbogarja za državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve,

- Mateja Kalana za državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo,

- Vesno Humar za državno sekretarko v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,

- Marka Koprivca za državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.