Novakova: Vsega je kriva Janševa vlada #video

"Tega politika, ki je bliskovito zdaj zmagal in dobil 41 sedežev od 90, je naredila Janševa vlada," je dejala evropska poslanka in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak. Ta se je odzvala na besede evropskega poslanca iz vrst SDS Milana Zvera, ki je pojasnjeval poraz na parlamentarnih volitvah evropskim kolegom iz EPP.

"Rada bi predstavila še drugo stran volitev v Sloveniji. Moja stranka NSi je druga opozicijska stranka v Sloveniji. Žal smo pa vedno žrtev nekaterih potez predsednika vlade Janeza Janše. Te volitve so bile referendum proti Janši," je na videoposnetku iz pogovora znotraj Evropske ljudske stranke (EPP), ki smo ga prejeli v redakcijo, dejala Ljudmila Novak. Ta se je odzvala na besede evropskega poslanca Milana Zvera, ki je evropskim kolegom iz (EPP) pojasnjeval razloge, zakaj je SDS izgubila volitve.

"Ker je odstavljala razne direktorje, ker je delala čistko na javni radioteleviziji, ker je uničevala slovensko tiskovno agencijo. Meni je žal, da je moja stranka žrtev tudi takega delovanja. To je izključno poraz Janeza Janše," je še enkrat ponovila Novakova in dodala: "Vsa slovenska politika je proti vojni v Ukrajini, proti Putinu in ni dostojno, da krivdo za ta korak valimo na Putina. To ni res."

"Vlada je sicer naredila veliko dobrih potez. Imamo dobro gospodarsko rast in nizko brezposelnost, vendar žal na koncu ljudje ne želijo imeti takšnega vladanja, kot ga kaže Janez Janša. In mislim, da bi Evropska ljudska stranka enkrat morala tudi videti, spregledati in mu ne dajati podpore. Ker sem se oglasila, pričakujem v Sloveniji spet napade nase, kar se je že zgodilo, ker se s takimi potezami ne strinjam," je še poudarila Novakova in zaključila, da jo bodo najverjetneje v Sloveniji "spet napadali, ker se je oglasila".

Zavrelo med NSi in SDS

Ljudmila Novak je sicer že večkrat v preteklosti javno kritizirala predsednika SDS Janeza Janšo. Večkrat je tudi poudarila, da bi po njenem mnenju Janša moral zapustiti vrh SDS. Med obema strankama pa je še dodano zavrelo pretekli teden zaradi parlamentarnih delovnih teles. NSi je pretekli teden namreč predlagala dopolnilo, ki je mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ, ki sicer pripada SDS, dodelilo njim. Parlamentarci koalicijskih strank so predlog NSi podprli, SDS pa je ideji nasprotovala.

"Gre za prokremeljsko vlado"

"SDS je dobila sicer več glasov in tudi več mandatov, 27, tudi NSi je dobila en poslanski mandat več, ampak tretji stranki, ljudski stranki, ki je nastopila s koalicijskimi partnerji, se ni uspelo uvrstiti v parlament. Kar je pomenilo, da desna sredina ne bo mogla sestaviti vlade," pa naj bi rezultate parlamentarnih volitev pred (na začetku članka citirano) izjavo Novakove pojasnjeval Zver.

"Tri mesece pred volitvami je nastalo novo Gibanje Svoboda. In zanimivo, da je to gibanje prevzelo večino glasov od klasičnih, tradicionalnih strank na levici, ki so vse po vrsti izgubile. Nekatere so celo izpadle iz parlamenta, tako da imamo zdaj samo pet političnih strank v slovenskem parlamentu, kar je ugodno iz formalnega vidika za stabilnost demokracije, ni pa ugodno za nadaljnji razvoj Slovenije," naj bi poudaril Zver. "Gibanje Svoboda je ekstremno leva stranka. Vodja tega gibanja Golob je energetski oligarh ali tajkun in bo pod močnim vplivom teh gospodarskih in drugih lobijev. Tisto, kar se mi bojimo, je, da bo pod vplivom tudi Rusije. Gre za prokremeljsko vlado," naj bi še dejal Zver.