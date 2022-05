KPK se opravičuje nekdanji ministrici, ker so razkrili njene zaslužke

Poravnava med KPK in Setnikar Cankarjevo je bila sklenjena po tem, ko je vrhovno sodišče oktobra 2021 ugodilo zahtevi za revizijo tožnice in razveljavilo sodbo višjega sodišča v Ljubljani, to pa je nato odločilo, da se zadeva vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje. Foto: STA