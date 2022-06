Janez Posedi dobil tožbo proti Šarčevi vladi

Vlada Marjana Šarca je odločitev o krivdni razrešitvi štirih članov sveta javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) sprejela na dopisni seji. Janezu Posediju so med drugim očitali nevestno in nestrokovno delo, ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja in to, da se kot član sveta ni aktivno lotil reševanja in odprave kršitev, povezanih s slabim finančnim položajem agencije, ki je imela v letu 2018 več kot milijon evrov izgube.

Ker je menil, da je pri vladni odločitvi šlo za bistvene kršitve določb postopka ter za napačno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, se je Posedi pritožil.

Na podlagi odločbe Šarčeve vlade zaradi slabe obrazložitve sodišče ni moglo presojati

Upravno sodišče vladne odločbe sicer ni odpravilo, saj bi to Posediju vrnilo članstvo v svetu JAZMP in bi hkrati pomenilo poseg v pridobljene pravice tistega, ki je bil imenovan namesto njega. Je pa ugotovilo, da je bila izpodbijana odločba nezakonita in tako slabo obrazložena, da sploh ni moglo presoditi, ali je bila odločitev vlade o predčasni razrešitvi pravilna ali ne.

Posedijevi tožbi je sodišče ugodilo zaradi bistvene kršitve pravil postopka, pritožba zoper sodbo pa ni dovoljena. Tudi preostali trije razrešeni so na upravno sodišče vložili tožbo zoper vladno odločbo in jo že novembra 2020 tudi dobili.