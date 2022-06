Uradno: Slovenija je dobila novo vlado #foto #video

DZ je potrdil ministrsko ekipo 15. slovenske vlade, ki jo bo vodil Robert Golob. Navzočih je bilo 81 poslank in poslancev. Za je glasovalo 53, proti pa 28 poslank in poslancev. Slovenija je s tem dobila 15. vlado, ki jo bodo sestavljale stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Dosedanji predsednik vlade @JJansaSDS in novi predsednik vlade dr. Robert Golob bosta ob 20:15 opravila primopredajo poslov.



Neposredni prenos izjav obeh predsednikov na vladnem TW, FB in na https://t.co/7yuKiDXGcw.

DZ je končal izredno sejo, na kateri so potrjevali 17-člansko ministrsko ekipo nove vlade. Vladno ekipo so podprli poslanci Svobode (ena od poslank je še vedno bolniško odsotna), SD, Levice in poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath (poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža se glasovanja ni udeležil).

Zaprisegla je 15. Vlada Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba. Sestavljajo jo 17 ministric in ministrov ter predsednik vlade. V njej je največja zastopanost žensk do sedaj. V kratkem se bo sestava vlade razširila na 21 članov.

Nova vladna ekipa bo, tako kot prejšnja, sprva štela 17 ministrov, trije bodo brez resorja. Po sprejetju predloga sprememb zakona o vladi, ki ga je SDS s predlogom za posvetovalni referendum začasno zaustavila, pa bo vlado po napovedih sestavljalo 20 ministrov, eden bo brez resorja.

Vseh 17 ministrov nove vlade je pred DZ že zapriseglo, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

15. slovenska vlada Roberta Goloba je nasledila vlado prvaka SDS Janeza Janše, ki je po odstopu nekdanjega premierja Marjana Šarca mandat nastopila 13. marca 2020.

"Sestavljamo raznoliko in uravnoteženo vlado"

"Tisto kar je danes pred nami, ko smo vsi v pričakovanju, je vprašanje, ali bomo pri delu uspešni in ali bomo upravičili pričakovanja. Vlado in ekipo, ki bo prisegla, zaznamujeta dve stvari, ena je raznolikost in druga uravnoteženost. Raznolikost nas bogati. Danes sestavljamo vlado, ki je izjemno raznolika in to je izjemna priložnost," je ob koncu dejal Golob.

Ob enem je odprl tudi vprašanje ali jim verjeti na besedo ali jih ocenjevati po rezultatih. "Ocenjujte nas po rezultatih. Vedno bomo imeli rezultate, ki se vam bodo zdeli izvirni, nam pa se bodo zdeli pošteni. Vsakega bomo ocenjevali po rezultatih. Kot boste videli še danes zvečer, bomo delovali enotno in določno," je dodal.

"Revidirali bomo vsa škodljiva kadrovanja, pogodbe. Kadrovali bomo strokovno," je sklenil Golob.

Vlada dveh svetov

Predsednik vlade Robert Golob je sicer na začetku ob predstavitvi liste ministrskih kandidatov v DZ dejal, da so ekipo sestavili iz izkušenih politikov in strokovnjakov, saj mora biti vlada takoj operativna.

Ko gre za del vladne ekipe, ki ima politične izkušnje, je Golob naštel, da gre za politike, izkušene na mednarodnem področju, kot je na primer nekdanja evropska poslanka, v državni politiki, kot je nekdanji predsednik vlade, ter politike z izkušnjami na lokalni ravni, tudi z županskimi. "V vlado združujemo vse segmente političnega življenja," je dodal Golob.

Druga polovica vlade so strokovnjaki, med njimi nekaj takih z akademskimi karierami in nekaj takih, ki so svoje dosežke realizirali področno in jih širša družba kot takšne tudi prepoznava, je navedel.

Vlada je nadalje uravnotežena tudi po spolu, saj je več kot 40 odstotkov ministric. Ne ker bi to bilo "moderno, ampak ker verjamemo, da lahko samo z ravnovesjem in uravnoteženostjo dosegamo rezultate", je dejal premier.

Med ministri je tudi pet doktorjev znanosti in tudi sicer "visoko usposobljenih ljudi". Golob zato ugotavlja, da prihaja vlada, na katero bomo v kratkem lahko vsi zelo ponosni, saj bo delala v korist vseh državljanov.

V nadaljevanju svoje predstavitve je naštel prednosti vseh kandidatk in kandidatov za ministre.

Naloga DZ depolitizacija medijev, naloga notranjega ministrstva pa depolitizacija policije

Kot je ob predstavitvi kandidatke za notranjo ministrico Tatjane Bobnar povedal Golob, je njena temeljna naloga depolitizacija policije: "Tega sploh ne skrivamo. Tako kot bo naloga DZ depolitizacija medijev, bo naloga ministrstva za notranje zadeve depolitizacija policije. In to taka depolitizacija, da tudi, ko bo tukaj stal kdo drug, poti nazaj ne bo več. Zdajšnja politizacija se nikoli več ne bo ponovila."

"Zadovoljen sem, da imamo tako dobro ekipo, in se veselim prihodnjih tednov, mesecev, let in mandatov, v katerih bo ta ekipa dosegla dobre rezultate," je v govoru poudaril Robert Golob. Foto: Ana Kovač

Pri kandidatki za ministrico za zunanje zadeve Tanji Fajon je navedel mednarodne izkušnje in bogato kariero v Evropskem parlamentu. Luka Mesec bo po njegovih besedah zaradi aktivnosti na področju socialnih pravic in borbe za pravično državo dober minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudaril je pretekle izkušnje kandidata za obrambnega ministra Marjana Šarca z vodenjem vlade, pred tem pa tudi občine. Izkušnje v slovenskem in mednarodnem prostoru ter jasna in odločna stališča bodo po njegovih besedah kandidatki za ministrico za pravosodje Dominiki Švarc Pipan pomagala pri vračanju veljave pravni državi.

Kandidat za ministra za infrastrukturo Bojan Kumer ves čas niha med gospodarstvom in izvršno oblastjo ter ima občutek za zakonodajo, je dejal Golob. Naloga kandidatke za ministrico za notranje zadeve Tatjane Bobnar bo po njegovih besedah depolitizacija policije, pri čemer ji bo koristilo dobro poznavanje policijskega ustroja.

Predstavil je tudi druge ministrske kandidate in kot zadnjega kandidata za ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana: "Ne samo da je izjemen človek, temveč je tudi eden od redkih, ki so si pred leti upali povedati, da sistem ne deluje."

Logar in Čadonič Špeličeva kritična do nekaterih kandidatov prihodnje vlade



Po oceni Anžeta Logarja, poslanca SDS, Golob pri izbiri kandidatov za ministre "ni imel najbolj srečne roke." Med drugim je bil kritičen do koordinatorja Levice Luke Mesca, ki bo sprva vodil ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "S solidarno prihodnostjo in samoupravljanjem podjetij ter gradnjo stanovanj se bo ukvarjal nekdo, ki nima dneva izkušenj v zasebnem sektorju in ki je na tem področju zaslovel predvsem z izjavo, da so izvozniki Ahilova peta našega gospodarstva," je dejal Logar.



Kritičen je bil tudi do izbire Marjana Šarca za kandidata za ministra za obrambo, saj je ta na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ govoril tudi o uporabi gverilskih taktik.



Po besedah Vide Čadonič Špelič, poslanke NSi, so zaslišanja kandidatov pokazala velike razlike med kandidati - nekateri so pokazali strokovnosti, drugim pa je primanjkovalo znanja in kompetenc. Kritični so do nekaterih elementov koalicijske pogodbe in "napovedi izrazito levega krila nove vlade, ki napoveduje nove socialistične eksperimente in tiho nacionalizacijo premoženja". Kot problematično ocenjujejo uvedbo novega davka, skrbi jih za zdravstveni sistem, pa tudi koalicijska pogodba, ki ne omenja zveze Nato.



Pozdravljajo pa napovedi prihodnje vlade o regionalizaciji Slovenije, zavezo, da občinam ne bodo zmanjševali sredstev, in napoved skrajševanja čakalnih vrst v zdravstvu z vsemi razpoložljivimi kapacitetami.

Prvo kadrovanje Golobove vlade

Po napovedih se bodo novi ministri s premierjem Golobom še danes sestali na prvi seji vlade, ki bo, glede na prakso, predvidoma namenjena tudi najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem, med drugim imenovanju državnih sekretarjev pa tudi direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom), direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in generalnega direktorja policije.

Prvaki strank Gibanje Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec s strokovnimi sodelavci že vodijo priprave za začetek dela nove vladne ekipe, danes naj bi se sestali ter uskladili dnevni red in pripravili gradivo za prvo sejo nove vlade.

Takoj bodo imenovali državne sekretarje

Kot so že v preteklih dneh napovedali posamezni ministrski kandidati, bodo na prvi seji vlade med drugim imenovani tudi državni sekretarji v posameznih resorjih. Nekatera imena državnih sekretarjev so že znana, na finančnem ministrstvu bosta to mesto na primer zasedla Saša Jazbec in Tilen Božič, na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda in Matjaž Kranjc, na ministrstvu za delo Dan Juvan in Simon Maljevac, na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl in Matej Skočir, na ministrstvu za javno upravo pa si kandidatka za ministrico Sanja Ajanović Hojnik želi Urbana Kodriča in Jureta Trbiča. Na ministrstvu za infrastrukturo naj bi postala državna sekretarka Alenka Bratušek, ki bo po spremembi zakona o vladi predvidoma tudi kandidatka za ministrico.

Na ministrstvu za zdravje bodo mesta državnih sekretarjev zasedli Tadej Ostrc, Breda Božnik in Aleksandra Lah Topolšek.

Med kandidati za državne sekretarje se sicer omenja še nekdanjega zunanjega ministra Samuela Žbogarja in Marka Štucina na zunanjem ministrstvu ter nekdanjega predsednika računskega sodišča Igorja Šoltesa in nekdanjega državnega sekretarja Gregorja Strojina na pravosodnem ministrstvu. Državna sekretarja na ministrstvu za obrambo naj bi postala nekdanji minister za javno upravo Rudi Medved in nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Nekdanji kmetijski minister Dejan Židan naj bi postal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, nekdanji poslanec Marko Koprivc na vladni službi za kohezijo, nekdanja odgovorna urednica Primorskih novic Vesna Humar pa na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Kdo vse bo v kabinetu predsednika vlade?

Znani so že tudi kadrovski obrisi kabineta predsednika vlade. Po sicer še neuradnih informacijah bo vodja kabineta predsednika vlade dosedanja Golobova svetovalka za odnose z javnostmi Petra Škofic, državni sekretar za zadeve EU bo Igor Mally, državni sekretar za zunanje zadeve Vojko Volk, Melita Župevc bo predvidoma državna sekretarka za strateško komuniciranje, državni sekretar za nacionalno varnost naj bi postal Andrej Benedejčič. Kot mogočo generalno sekretarko vlade omenjajo poslanko Gibanja Svoboda Barbaro Kolenko Helbl.

Imenovanih naj bi bilo kar nekaj novih direktorjev

Sicer je mogoče pričakovati, da bo nova vlada v sredo imenovala tudi novega direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) in direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), pa tudi generalnega direktorja policije. Med kandidati za mesto zadnjega omenjajo Boštjana Lindava, vodenje Ukoma bo prevzel direktor slovenskega British Councila Dragan Barbutovski.

Medtem ko se na novo izvoljeni predsednik vlade s svojo ekipo pripravlja na vodenje države, premier v odhajanju Janez Janša s svojo ekipo končuje vladne posle. Tretja Janševa vlada je včeraj odločala na svoji 384. dopisni seji, zvečer so se člani vlade sestali še v živo na 124. redni seji. Ekipa, ki jo bo predvidoma danes že nasledila Golobova vlada, je v 810 dneh dela tako odločala na skupaj 508 dopisnih in rednih sejah oziroma je odločala na sejah v povprečju vsakega 1,6 dneva.