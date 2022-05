Golobov kadrovski vrtiljak: razkrita nekatera zanimiva imena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V igri za položaje na ministrstvih so številna znana imena. Foto: Ana Kovač

Za najožje sodelavce novih ministrov bodoče vlade Roberta Goloba so v igri številni prepoznavni obrazi, med njimi so nekateri funkcije na ministrstvih opravljali tudi v prejšnjih vladah. Nekdanji zdravstveni minister Aleš Šabeder bo svetoval Danijelu Bešiču Loredanu, Igor Šoltes naj bi bil desna roka pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, dvakratni kmetijski minister Dejan Židan bo o gospodarstvu svetoval Matjažu Hanu, Marka Koprivca, ki se mu na zadnjih volitvah ni uspelo prebiti v državni zbor, pa je za najožjega sodelavca izbral bodoči kohezijski minister Aleksander Jevšek.

Jazbečeva in Božič že v Cerarjevi in Šarčevi vladi

Državna sekretarja na ministrstvu za finance, ki ga bo vodil Klemen Boštjančič, bosta Saša Jazbec in Tilen Božič. Jazbečeva, ki je žena nekdanjega prvega moža SDH Marka Jazbeca, je bila na finančnem ministrstvu državna sekretarka že v času vlad Mira Cerarja in Marjana Šarca, piše Večer, medtem ko je bil Božič, ki je nekdanji član SMC, v času Cerarjeve vlade državni sekretar na finančnem ministrstvu, v času Šarčeve vlade pa je to funkcijo opravljal na ministrstvu za delo.

Na ministrstvu za javno upravo, ki ga prevzema Sanja Ajanovič Hovnik, bosta državna sekretarja javnosti manj znana Urban Kodrič in Jure Trbič. Prvi je na listi Gibanja Svoboda kandidiral na državnozborskih volitvah, a ni bil izvoljen za poslanca, drugi je bil pred leti sekretar Piratske stranke.

Šabeder bo imel "zelo specifično vlogo"

V ekipi bodočega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana bo tudi nekdanji minister za zdravje v Šarčevi vladi in nekdanji prvi mož UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Bešič Loredan je pojasnil le, da Šabeder ne bo postal državni sekretar, ampak bo najprej svetovalec, nato pa bo imel "zelo specifično vlogo". Kaj to pomeni, ni razkril. V njegovi ekipi sta tudi zdravnica Mirta Koželj in mikrobiologinja Metka Paragi, a druga po informacijah Večera prav tako ne bo državna sekretarka.

Šarčeva Medved in Poklukar na obrambno ministrstvo

Ministrstvo za obrambo, ki ga bo v novi vladi vodil prvak LMŠ Marjan Šarec, bodo v novi vladi očitno prevzeli kadri njegove stranke. Državna sekretarja na Morsu naj bi postala nekdanja Šarčeva ministra, in sicer nekdanji minister za javno upravo Rudi Medved in nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Drugi naj bi spadal v krog kadrov Šarčevega zaupnika in nekdanjega državnega sekretarja Damirja Črnčeca, ki je sicer zaposlen na Morsu. Na čelo notranjega ministrstva medtem stopa Tatjana Bobnar, ki je bila v obdobju Šarčeve vlade generalna direktorica policije, v igri za položaj državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu pa naj bi bil tudi varnostni strokovnjak Branko Lobnikar.

Bratuškova čaka na potrditev ministra

Na infrastrukturnem ministrstvu, ki ga bo vodil Bojan Kumer, naj bi bilo mesto državne sekretarke rezervirano tudi za predsednico SAB Alenko Bratušek, vendar naj bi se glede tega, ali bo sprejela omenjeni položaj, odločila šele, ko bo Kumer imenovan za ministra. Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga bo vodil Matej Arčon, pa se mesto državne sekretarke obeta dolgoletni novinarki in nekdanji odgovorni urednici Primorskih novic Vesni Humar.

Dvakratni minister Hanova desna roka

Državni sekretar gospodarskega ministra Matjaža Hana bo postal nekdanji predsednik SD Dejan Židan, ki je v preteklosti dvakrat vodil kmetijsko ministrstvo. Med najožjimi sodelavci bi lahko bil tudi vodja strateškega komuniciranja v SD Matevž Frangež, ki je bil med avtorji obsežnega strankarskega programa pred volitvami, a še ni jasno, ali bo na koncu prevzel funkcijo državnega sekretarja.

Karierna diplomata ob bok Fajonovi

Bodoča zunanja ministrica Tanja Fajon si je za državna sekretarja na zunanjem ministrstvu izbrala karierna diplomata Samuela Žbogarja in Marka Štucina. Žbogar je bil v Pahorjevi vladi zunanji minister, pred tem pa državni sekretar v Mladiki. Fajonovo bo ob prevzemu zunanjega ministrstva v parlamentu nadomestil voditelj Jonas Žnidaršič.

Šoltes z računskega sodišča v pravosodje

Dominika Švarc Pipan ostaja skrivnostna, a se kot njena državna sekretarja omenjata Igor Šoltes in Gregor Strojin, še poroča Večer. Šoltes, ki je sicer vnuk Edvarda Kardelja, je nekdanji predsednik računskega sodišča in evropski poslanec, Strojin pa je nekoč deloval na vrhovnem sodišču, v obdobju Šarčeve vlade pa je bil že državni sekretar na pravosodnem ministrstvu.

Bodoči kohezijski minister Aleksander Jevšek je za državnega sekretarja izbral Marka Koprivca, ki se mu na zadnjih volitvah ni uspelo prebiti v državni zbor. Koprivc je nekoč v dveh mandatih vodil podmladek SD, prav tako je ljubljanski mestni svetnik.

Levici začasno zgolj dve ministrstvi

Levica bo do sprejetja sprememb zakona v vladi začasno prevzela le dve ministrstvi. Luka Mesec bo do ustanovitve novega ministrstva za solidarno prihodnost vodil ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Začasni državni sekretar bo generalni sekretar stranke Simon Maljevac, ki bo kasneje postal minister za delo. Za mesto državnega sekretarja se poteguje profesor sociologije in filozofije ter strokovni sodelavec Levice Dan Juvan, ki je bil sprva predviden kot nadomestni poslanec.

Ministrstvo za kulturo bo vodila umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko. Eden od državnih sekretarjev bo po informacijah Večera postal pravnik, glasbenik in aktivist Marko Rusjan, ki je tudi mestni svetnik Levice v Novi Gorici.