Ministrstvo za izobraževanje objavilo podatke o izplačanih plačah na področju vzgoje in šolstva

Na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili izpis vseh plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po sistemu ISPAP ministrstva za javno upravo. Foto: Ana Kovač

Na Siol.net smo pred časom z ministrstva za javno upravo pridobili seznam vseh plač zaposlenih v vzgoji in šolstvu, brez imen in priimkov zaposlenih. Teh podatkov nismo uspeli pridobiti niti z ministrstva za izobraževanje. Kot je v intervjuju povedala ministrica Simona Kustec, ima ministrstvo podatke o številu zaposlenih na posameznem delovnem mestu v nekem zavodu, ne razpolaga pa s konkretnimi imeni in priimki zaposlenih. Danes so sicer objavili izpis izplačanih plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po sistemu ISPAP za mesec december 2021 po proračunskih uporabnikih in delovnih mestih, a brez osebnih podatkov zaposlenih.

Na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili izpis izplačanih plač zaposlenim v vzgoji in izobraževanju po sistemu ISPAP ministrstva za javno upravo (Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju) za mesec december 2021.

Podatke o izplačanih plačah na področju vzgoje in izobraževanja si lahko ogledate tukaj.

Za mesec december 2021 so znašale izplačane bruto plače za navedeno podskupino proračunskih uporabnikov 140.981.540 evrov.



Osnovne plače za redno delo ter nadomestila plače v breme delodajalca so znašale 120.939.472 evrov (85,8 odstotka), dodatki tipa C (delovna doba ter vsi ostali dodatki po KPJS) so znašali 8.502.058 evrov (šest odstotkov). Za vse oblike delovne uspešnosti je bilo izplačanih 11.097.347 evrov (7,9 odstotka). Za nadurno delo je bilo izplačanih 377.551 evrov, za dežurstvo pa 65.112 evra.



Izplačila povračil stroškov delavcem so znašala 8.705.713 evrov (sem spadajo stroški nadomestila prehrane med delom ter povračilo stroškov prevoza na in z dela), drugi dohodki iz delovnega razmerja pa 2.500.991 evrov.

Na ministrstvu ne razpolagajo z imeni in priimki zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. "Mi tiste podatke, ki jih imamo, vidimo preko sistema ISPAP. Za vsak zavod torej vidimo, koliko zaposlenih na določenem delovnem mestu dobi skupno vsoto izplačila. Kot odziv na podatke, ki ste jih pred časom objavili na vašem mediju, sem naročila pripravo izpisa vseh plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po sistemu ISPAP za pretekli mesec," je v intervjuju, ki smo ga objavili včeraj, pojasnila ministrica Simona Kustec.

Kot je še povedala Kustečeva, bodo podatke v takšni obliki od zdaj naprej objavljali za vsak naslednji mesec. Na spletni strani ministrstva so še zapisali, da bodo podatki za januar 2022 objavljeni v kratkem.