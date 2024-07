Več sprememb na področju vzgoje in izobraževanja

Delovna skupina za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, ki je delo začela januarja lani, je v osnutku predlagala 21 strateških ciljev in 284 ukrepov na šestih področjih za vzgojno-izobraževalni sistem.

Med ključnimi smermi, ki so jih opredelili februarja, so bili vzgojno delovanje vrtcev in šol, podpora psihosocialnega razvoja ter socialnega in čustvenega učenja ter spodbujanje bralne pismenosti. Predlagali so, da bi vlada za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje do leta 2033 namenila najmanj 4,6 odstotka BDP namesto zdajšnjih 4,17 odstotka.

Strokovna javnost je bila do osnutka tudi kritična. Tako je imel osnutek po mnenju Damijana Štefanca z ljubljanske filozofske fakultete več nedomišljenih rešitev, na primer predlog o povišanju ur posameznim učnim predmetom in uvajanje novih.