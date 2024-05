Predstavniki staršev, ravnateljev in učiteljev so na skupni novinarski konferenci opozorili na alarmantno stanje v javnem šolstvu. Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je poudarila primanjkljaj denarja in zakonsko prenormiranost. Opozorili so na primanjkljaj učiteljev, poudarjanje ocen namesto znanja in splošno pomanjkanje vizije šolstva.

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič je opozorila, da morajo šole s skoraj enakimi sredstvi kot pred leti izpolniti zahtevnejše programe. Pri tem morajo zadostiti številnim zakonom, pravilnikom in notranjim aktom, ki področje šolstva določajo pretirano. "Oboje duši delo šol, oboje onemogoča razvoj, onemogoča to, da bi lahko bila šola ponovno tako kakovostna kot pred nekaj leti," je poudarila. "Kako naj učitelj svobodno išče znanje, če je s pravilniki nadziran stokrat," se je vprašala.

Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih meni, da ima večina šol dobre učitelje in nekaj dobrih sistemov, denimo urejeno prehrano in jutranje varstvo. Opozorila pa je na mnoge pomanjkljivosti, med katerimi je poudarila neurejenost učnih načrtov. "Prezahtevni so za določeno starost učencev," je dejala. Kot je poudarila, šolski sistem temelji na ocenah namesto znanju. "Samo če imaš pet, pa če imaš ne vem koliko tekmovanj za seboj, potem si nekaj vreden," je poudarila. To pa vpliva tudi na duševne stiske otrok. "Staršev doma ni, vsak skrbi za svoje kredite in službe, tako je šola tudi vzgojna," je dejala.

Romihova je še navedla, da bi morali vzpostaviti enoten sistem zagotavljanja kakovosti v osnovni šoli, prek katerega bi ovrednotili delo in odpravljali pomanjkljivosti. "Na vprašanju, ali je šolski sistem dober ali slab, stoji ali pa pade vsa družba," je poudarila. Treba bi bilo zagotoviti stabilno in učinkovito učbeniško politiko, saj so učna gradiva preobsežna, prezahtevna in draga. Čeprav bi morala biti šola brezplačna, opaža, da postaja za starše vedno dražja.

Simptomi ki kažejo, da je s slovenskim šolstvom nekaj narobe

Da Slovenija vstopa v eno najhujših kriz na področju šolstva in da je za rešitve zadnji trenutek, je opozoril glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj. "Ne vidi se je z letala, deluje po tiho, orje globoko, in ko jo javnost opazi, je že mnogo prepozno," je opozoril. Najbolj resen simptom, da je nekaj zelo narobe, je po njegovem mnenju pomanjkanje učiteljev, ki so starejši od evropskega povprečja. Če se šole kadrovsko ne bodo okrepile, bo kakovost javnega izobraževanja padla, je poudaril.

Meni, da Slovenija nima resnega koncepta prihodnosti razvoja vzgoje in izobraževanja. "Smo že v krizi in čez deset let bomo končali tam, kjer je danes zdravstvo," je opozoril. To morajo odločevalci preprečiti, saj je javno izobraževanje ključno za zmanjšanje razlik v družbi in kakovost življenja. "Slovenija nima ne naftnih polj ne zlatih rudnikov, ima pa lahko izjemno dobro, kakovostno izobraževanje," je ponazoril.

Želijo se srečati z Golobom

Predstavniki staršev, ravnateljev in učiteljev so predsednika vlade Roberta Goloba pozvali, naj se z njimi sestane. Odločevalce so opozorili, da bi morali enotno poiskati rešitve na področju šolstva. Te so zahtevne, so se strinjali, med ključnimi pa poudarili, da je treba soglašati, koliko denarja nameniti šolstvu, predvsem za programe, nenazadnje pa tudi za plače učiteljev in drugega šolskega osebja.