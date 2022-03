Stavkovno: Objavljamo plače vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Ob stavki, ki jo je organiziral sindikat vzgoje in izobraževanja (SVIZ), da bi izsilil višje plače, smo na Siolu v torek objavili podatke o 50 najvišjih plačah v visokem šolstvu, v vrtcih in preostalih šolah. Del teh januarja izplačanih plač je bilo precej ekscesnih in je krepko presegalo plače predsednika republike, vlade ali državnega zbora. Iz posameznih šol in sindikatov so nas kritizirali, da objavljeni podatki niso uradni in da ne bi smeli objaviti le najvišjih plač. Trdili so celo, da so podatki povsem napačni ali celo lažni. Kot odgovor na kritike smo uradno od ministrstva za javno upravo zahtevali podatke o vseh za december izplačanih plačah v šolstvu, ki so nam jih tudi posredovali. Vse te podatke, ki so uradni, tudi predstavljamo. Za vse zaposlene v šolstvu.

Ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za izobraževanje prosimo tudi za pojasnila nenavadno visokih plač. Tudi za imena in priimke vseh prejemnikov najvišjih plačil. Gre za javne podatke. Odgovorov še nismo prejeli. Vsa pojasnila za visoka izplačila je hitro težko uradno zbrati in preveriti. Ko jih prejmemo, jih bomo objavili. Pri imenih in priimkih vztrajamo tudi zaradi tega, ker se je v preteklosti pokazalo, da so bili med prejemniki nenavadno visokih plač v izobraževanju politično pomembni posamezniki. Najbolj razvpit primer je bil, ko smo s pomočjo aplikacije Supervizor izvedeli, da je nekdanja ministrica za izobraževanje Stanka Setnikar Cankar ob 3.500 evrih profesorske plače desetletje dodatno dobivala še po še 4.800 evrov tržnega dodatka. V enajstih letih je to zneslo 636.000 evrov "dodatka". Iz vlade Mira Cerarja je morala odstopiti, ko se je to razvedelo. Več o škandalu, katerega "žrtev" ni bila le ministrica, si lahko preberete tukaj: PREPOVEDATI SUPERVIZOR!

Za kakšne plače se borijo?

Javnost ima pravico izvedeti za imena tudi, ker sindikat vzgoje in izobraževanja, vodi ga politik Branimir Štrukelj, ki je bil v preteklosti kandidat Levice na volitvah, je pa tudi državni svetnik, s pritiskom na javno mnenje s stavko tik pred volitvami poskuša doseči zvišanje plač, vladne stranke pa poskuša s svojimi sporočili med stavko tudi očrniti. Prav je, da ljudje vedo, kakšne so res plače in kdo prejema najvišje. V medijih smo pred stavko slišali predvsem o najnižjih. V sindikatih praviloma trdijo, da se borijo za najslabše plačane delavce. A znano je, da ob spremembah običajno največ dobijo najbolje plačani, ki se tudi najbolj znajdejo z raznimi dodatki, poračuni, nagradami za uspešnost, dvojnimi zaposlitvami. Za te prihodke običajno trdijo, da to ni plača. Grajenje plač z dodatki in nagradami, za katere trdijo, da niso plača, ni značilnost le šolnikov. Tudi v državnih podjetjih pogosto ravnajo podobno. Znan je primer Roberta Goloba, ki javno trdi, kako neto zasluži sedem tisoč evrov, uradno objavljeni podatki pa kažejo, da je bila njegova plača leta 2020 z vsemi dodatki v povsem drugi dimenziji.

V nadaljevanju vam predstavljamo bruto plače na področju vzgoje in izobraževanja:

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (D1),

predavateljev višjih strokovnih šol, srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev in drugih strokovnih delavcev (D2),

vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev v vrtcih (D3).

V kolonah za bruto plačo so zapisani vsi proračunski uporabniki in vsa delovna mesta, za katera je javni uslužbenec v mesecu decembru 2021 prejel izplačila. Pri izračunu bruto plač so upoštevani tipi izplačil A, B, G, C, D, E in O (tudi morebitna zaostala izplačila).

A – bruto plača – redno delo

B – bruto plača – nadomestila

C – dodatki

D – delovna uspešnost

E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa

O – dežurstvo

Pri pripravi podatkov so združeni podatki o plačah javnih uslužbencev, ki delajo na delovnih mestih (pri enem ali več proračunskih uporabnikih) ene plačne podskupine (D1, D2 ali D3).

V torek smo objavili seznam najvišjih 50 plač v vzgoji in izobraževanju po različnih kategorijah. Pristojna ministrstva smo zaprosili tudi za imena in priimke oseb na tem seznamu in za pojasnila razlogov pri vseh plačilih, ki presegajo plačo predsednika republike ali premiera.