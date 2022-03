Objavljamo najvišje plače v vzgoji in izobraževanju

V vzgoji in izobraževanju je za sredo napovedana stavka, ki jo organizira Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. V sindikatu zahtevajo predvsem sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela in ovrednotenju izpostavljenosti tveganjem zaposlenih za čas obvladovanja epidemije covid-19 ter zvišanje plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.