Jereb: V Sloveniji aktivno okuženih od 15 do 20 tisoč ljudi #vŽivo

V Sloveniji so v sredo potrdili 1.663 okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje število dnevno potrjenih novih okužb od začetka epidemije. Negotove razmere v državi bosta na novinarski konferenci vlade ob 10.30 komentirala vodja oddelka intenzivne terapije na ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb in uradni vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net. Čakamo na začetek prenosa.

Potem ko so v Sloveniji v torek potrdili 1.503 nove okužbe z novim koronavirusom, so v sredo potrdili 1.663 novih primerov okužb, kar predstavlja nov dnevni rekord. Epidemiološke razmere v državi so vsak dan slabše. Slovenija spada med države, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom na število prebivalcev, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Jereb: V populaciji aktivno okuženih od 15 do 20 tisoč ljudi

Število okužb v Sloveniji je najvišje v gorenjski, koroški in osrednjeslovenski regiji. Obalno-kraška regija ostaja na oranžnem seznamu, vendar pa se tudi tam število okužb povečuje. Vodja oddelka intenzivne terapije na ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb je dejal, da je glede na ocene v populaciji aktivno okuženih od 15 do 20 tisoč okuženih.

V Ljubljani po okužbi zdravijo tudi tri otroke

Po njegovih besedah se na intenzivnih oddelkih v Sloveniji danes zdravi 62 obolelih. Kot je pojasnil, se v ljubljanski bolnišnici za okužbo zdravijo tudi trije otroci, vendar pa njihovo zdravstveno stanje ni kritično. Kot razlog za hitro širjenje okužb je Jereb navedel neupoštevanje ukrepov: "Ocenjujemo, da ne gre za drugačen virus kot v prvem spomladanskem valu epidemije." Kot je ocenil, je zaprtje javnega življenja ukrep, ki lahko pripomore k zmanjšanju števila okužb in umiritvi razmer.

