Poglejte, v katerih občinah je iz dneva v dan več okužb

Porastu števila novih okužb so priča v skoraj vseh slovenskih občinah. Najhuje je na Gorenjskem, najbolje pa za zdaj kaže Obali in Krasu. V Sloveniji je le še ena občina, kjer okužbe z novim koronavirusom niso potrdili pri nobenem prebivalcu.

Od začetka epidemije marca letos smo v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 17 tisoč ljudeh. Strokovnjaki predvidevajo, da je trenutno v državi okužen odstotek prebivalstva, zato pozivajo k doslednemu spoštovanju ukrepov.

Največje število okužb v Ljubljani

Največ novih primerov smo od začetka marca do danes potrdili v Ljubljani - okoli 2.600. Če upoštevamo, da ima Ljubljana 290 tisoč prebivalcev, pa to število ni več tako visoko. V glavnem mestu so okužbo potrdili pri manj kot odstotku ljudi. V občini Odranci so okužbo do danes potrdili le pri 45 ljudeh, a ker imajo le 1.632 prebivalcev, to pomeni, da je bilo v stiku z virusom že 2,8 odstotka ljudi.

Preverite, kakšno je stanje v vaši občini

Pri sledilniku za covid-19, ki spremlja statistične podatke po državi, so pripravili zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil prirast največji in kje so v zadnjem tednu zaznali celo upad potrjenih okužb (na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast).

Temnorjava barva vaše občine pomeni, da se je število novih okužb v vaši občini v zadnjem tednu močno povišalo, svetlejša pa kaže, da porast ni tako velik. Nekatere občine so obarvane tudi zeleno, kar pomeni, da se je širjenje okužbe v občini umirilo oziroma se zmanjšuje.

Porast okužb po vsej državi

Pogled na zemljevid pokaže, da je, razen redkih izjem, večina občin obarvana v rjavo barvo, kar pomeni, da so nove okužbe v zadnjem tednu potrdili v več občinah. To tudi pomeni, da je spoštovanje ukrepov (uporaba mask, umivanje rok in fizična distanca) nujno po vsej državi.

Najhuje na Gorenjskem, najbolje se držijo na Obali in Krasu

Na lokalna žarišča je opozoril tudi vladni govorec Jelko Kacin. "Po vsej državi, še posebej pa na Gorenjskem, ki ima med vsemi regijami trenutno najvišjo incidenco, se pojavljajo nova, lokalna žarišča. To so Železniki, Kranj, Kamnik, Jesenice, pa tudi Novo mesto, Murska Sobota, Prevalje in Krško ter Škofja Loka," je naštel. Najslabšo epidemiološko sliko z največjo rastjo okužb ima trenutno gorenjska statistična regija, najboljšo pa obalno-kraška.

Brez potrjene okužbe le še ena občina

V Sloveniji imamo 212 občin, okužbe z novim koronavirusom pa od začetka epidemije do danes niso potrdili le še v eni občini, in sicer občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (podatki z 21. oktobra). Dolgo so se okužbam upirali tudi v občini Osilnica, kjer pa so prvo okužbo potrdili v torek.