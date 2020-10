To so ukrepi, ki nas čakajo, če okužb ne bo manj

Število okužb v Sloveniji eksponentno narašča. V bolnišnicah in na intenzivni negi se zdravi vse več ljudi. Če se razmere ne bodo umirile, nas čakajo omejitev gibanja med občinami, popolno zaprtje države in celo omejitev izhodov.

V Sloveniji smo v torek okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.503 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije marca letos. V bolnišnicah se zdravi že več kot 330 bolnikov, 55 bolnikov je na intenzivni negi.

Novi ukrepi za zajezitev širjenja, ki že veljajo

Zaradi eksponentnega naraščanja okužb, polnjena bolnišničnih zmogljivosti in pomanjkanja zdravstvenega osebja so v preteklih dneh v veljavo stopili novi ukrepi:

nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na prostem,

med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj velja omejitev gibanja, razen izjem,

prehajanje med statističnimi regijami je prepovedano,

zaprti so gostinski obrati in lokali,

prepovedano je združevanje več kot šestih ljudi.

Število dnevno potrjenih okužb zadnje dni strmo narašča, zato je mogoče pričakovati, da bo vlada v prihodnjih dneh sprejela še nekatere dodatne ukrepe z rdečega seznama.

Kakšni ukrepi nas čakajo v prihodnjih dneh

Kljub temu, da smo kriterije za sprejetje drugega paketa že dosegli (14-dnevna kumulativna incidenca 170, 300 ljudi v bolnišnicah in 50 na intenzivni negi), vsi ukrepi iz drugega paketa še ne veljajo. To so: šola na daljavo za vse, posebni dodatni sloti za starejše in zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov.

Smo blizu popolne karantene države

Tretji paket ukrepov na rdečem seznamu je za sprejem predviden v trenutku, ko se v bolnišnicah zdravi 360 ljudi, od tega 60 na intenzivni negi. Po nekaterih izračunih bi lahko to mejo dosegli že v prihodnjih dneh. Ta nabor ukrepov je zadnji in tudi najbolj omejuje javno življenje. Ukrepi, ki so predvideni, so:

omejitev gibanja med občinami,

zaprtje vrtcev,

zaustavitev javnega prometa,

zaprtje meja razen za tovorni promet in nujni prehod,

omejitev izhodov razen nujnih izjem,

zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.

Za intenzivne bolnike na voljo 136 postelj

V slovenskih bolnišnicah je sicer trenutno na voljo 100 postelj za intenzivno nego bolnikov z boleznijo covid-19, po potrebi pa se te zmogljivosti lahko razširijo na 136 postelj. Trenutno se na intenzivni negi zdravi 55 bolnikov.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Po črnem scenariju bo na intenzivni negi 190 bolnikov

A napovedi za prihodnje tedne niso optimistične. Kot je povedala vodja vladne skupine za boj proti bolezni covid-19 Bojana Beović, lahko v drugem tednu novembra, tudi če bodo že sprejeti ukrepi res učinkoviti, v bolnišnicah pričakujemo od 480 do 680 bolnikov, od tega 80 do celo 190 na intenzivnih oddelkih. Če že veljavni ukrepi ne bodo učinkoviti, pa bodo te številke še veliko višje.

Slovenija med državami z najslabšo epidemiološko sliko

Da je stanje v Sloveniji resno, kaže tudi primerjava z evropskimi državami. Slovenija je v skupini evropskih držav, kjer se novi koronavirus širi najhitreje. Slabšo epidemiološko sliko od nas imajo le štiri države, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).