Na Hrvaškem nov rekord: med umrlimi tudi 31-letnica

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 5.428 testih potrdili 1.424 okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število novookuženih do zdaj. Zaradi covid-19 je umrlo še enajst bolnikov, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Do danes je bilo najviše dnevno število na novo okuženih 1.131,toliko okužb so potrdili 16. oktobra.

Danes objavljene številke novega dnevnega črnega rekorda kažejo, da je bilo v 24 urah več okuženih kot v ponedeljek in torek skupaj, ko so našteli 1.283 novih okužb. Današnja številka je skoraj dvakrat višja, kot je bila prejšnjo sredo, ko so potrdili 748 okužb, piše STA.

V zadnjem dnevu med umrlimi tudi 31-letnica

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je znova največ na novo okuženih na območju Zagreba, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 410 novih okužb. V Primorsko-goranski županiji so v preteklih 24 urah potrdili 63 novih primerov, v Istrski županiji pa 17.

Na Hrvaškem je trenutno 6.459 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 622 bolnikov s covid-19, med njimi jih je 38 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Današnje število ljudi na zdravljenju v bolnišnicah in na ventilatorjih je tudi največje po 25. februarju, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.

Do zdaj so potrdili 28.287 okužb. Zaradi covid-19 je do zdaj umrlo 393 bolnikov, v preteklih 24 urah je umrla tudi 31-letnica, ki je ob okužbi imela tudi težje in večkratne pridružene bolezni. Je pa 31-letnica najmlajša smrtna žrtev covid-19 na Hrvaškem do zdaj. Doslej je okrevalo 21.435 ljudi, izvedli pa so nekaj manj kot 412 tisoč testov, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite, še navaja STA.