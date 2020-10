Razuzdana zabava s spolnimi pripomočki na hrvaški policijski postaji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na splet so pricurljale deset let stare fotografije druženja hrvaških uslužbencev splitske letališke policije na policijski postaji.

Na fotografijah je med drugim mogoče videti simulacijo seksualnih položajev med dvema ali več moškimi, poigravanje s spolnim pripomočkom in pijančevanje. Zabavo naj bi si policisti priredili v službenih prostorih, tovrstna dejanja pa mečejo slabo luč na delo policije in spoštovanje policijskega etičnega kodeksa, piše Večernji list.

Hrvaški portal 24sata je na Splitsko-dalmatinsko policijsko upravo naslovil vprašanje, ali so seznanjeni z dogodkom. Kot so jim odgovorili, je bilo na podlagi tehnične opreme, ki je vidna v ozadju, ugotovljeno, da so bile fotografije posnete pred desetimi leti v nekdanjih prostorih letališke policijske postaje Resnik.

"Ne glede na to bomo sprožili postopek ugotavljanja vseh dejstev in okoliščin," so jim odgovorili na kratko.