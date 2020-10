Ne kličite 113, če vas zanimajo informacije o omejitvah glede covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti opozarjajo na preobremenjenost interventne številke 113, ki je namenjena nujnim klicem. Kot pojasnjujejo, so v zadnjih urah resnično preobremenjeni s sprejemanjem klicev z vprašanji o omejitvah gibanja glede covid-19. "Prosimo vas, da številke 113 s tovrstnimi klici ne obremenjujete. Upoštevajte, da nekdo prav ta trenutek lahko res potrebuje policiste," so opozorili.

Za vprašanje glede prehajanje meje in statističnih regij se lahko državljani obrnete na za to namenjeno številko 01/514 70 01 in brezplačno telefonsko številko Vlade RS 080 14 04.

Interventno številko 113 in anonimni telefon policije 080 12 00 pustite za nujne primere.