Pri sečnji lesa umrl 42-letnik

Včeraj okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu - sečnji lesa na območju Kočevja, v kateri je umrl 42-letni moški. Po zdaj zbranih obvestilih je nanj padla veja, ki se je odlomila pri vleki drugega zagozdenega drevesa, ki so ga s pomočjo vitla poskušali spraviti na tla.

Kot so nam sporočili z ljubljanske policijske uprave, je moški umrl na kraju. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja. O dogodku je bil obveščen delovni inšpektor, ki se je udeležil ogleda. Po vseh zbranih obvestilih bo o ugotovitvah obveščeno pristojno tožilstvo.