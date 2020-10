39-letniku iz območja Pivke policija zasegla konopljo

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so postojnski policisti na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 39-letnemu moškemu z območja Pivke. Poleg več rastlin konoplje je policija našla tudi manjšo tehtnico, rastlinska gnojila, UV-luč in druge predmete, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku. Našli in zasegli so tudi lončke, v katerih so rastle rastline konoplje, nekaj vej z vršički, ki so se sušile, ter nekaj vrečk in posod s posušeno konopljo.

Foto: PU Koper

Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvrševal kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.