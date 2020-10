Na policiji zavračajo očitke o nasilju nad protestniki

Na policiji ostro zavračajo vse očitke o nasilju nad udeleženci petkovega protestnega shoda, ki so se pojavili v javnosti. Naloga policije na neprijavljenih shodih je, da skrbi za javni red, kar so počeli tudi policisti na petkovem neprijavljenem shodu, so poudarili na Policijski upravi Ljubljana.

Nekatere organizacije, gibanja, iniciative in posamezniki so v imenu petkovih protestnikov v soboto na v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča naslovili protestno pismo. V njem obsojajo ravnanje policije, ki je po njihovem v več primerih brez razloga uporabila prekomerno silo, ter zahtevajo javno opravičilo in razjasnitev dogodkov.

Stopili v bran policistom: Niso izvajali nikakršnega nasilja

Na Policijski upravi Ljubljana pojasnjujejo, da so policisti v petek le opravljali svoje naloge, kot so vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje objektov, zagotavljanje varnosti udeležencem shoda, urejanje prometa in ugotavljanje kršitev, povezanih z neupoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah.

Na policiji pojasnjujejo, da so posamezniki na shodu ovirali postopke policistov, jih zmerjali in žalili, a policisti niso nasedali provokacijam, temveč so korektno opravljali svoje delo. Foto: Ana Kovač

Varovanju množičnega zbiranja ljudi so po njihovih besedah ustrezno prilagojeni tudi postopki policistov, ki so v skladu s taktiko delovanja policije. Kot so povzeli, so posamezniki na shodu ovirali postopke policistov, jih zmerjali in žalili, a policisti niso nasedali provokacijam, ampak so korektno opravljali svoje delo. "Niso izvajali nikakršnega nasilja, kot se jim očita," so poudarili.

Zoper šest kršiteljev, ki večkratnih ukazov niso upoštevali, so policisti uporabili najmilejši predpisani prisilni sredstvi, ki sta telesna sila ter sredstva za vezanje in vklepanje. Sicer pa se zakonitost uporabe prisilnih sredstev v policiji za vsak posamičen primer preverja skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, so zatrdili.

"Ne drži, da je bilo v policijske prostore privedenih več oseb"

Dva od omenjenih šestih kršiteljev so zaradi ugotavljanja identitete privedli v prostore policije in ju po postopku izpustili. "Ne drži, da je bilo v policijske prostore privedenih več oseb," so zagotovili. Prav tako do zdaj niso bili obveščeni, da bi kdo iskal zdravniško pomoč ali bil poškodovan.

Policija se po njihovih navedbah zaveda pomena, ki ga ima javno izražanje mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Udeležence shodov so zato večkrat pozvali, naj spoštujejo navodila policistov ter upoštevajo priporočila strokovnjakov in sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, saj so v nasprotnem primeru dolžni ukrepati.