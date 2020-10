Policija na protestih v Ljubljani popisala več ljudi #foto #video

Od danes je v veljavi vladni odlok, s katerim je zbiranje omejeno na največ deset ljudi. Notranji minister Aleš Hojs je v četrtek napovedal, da lahko petkovi protestniki pričakujejo, da jih bosta policija in zdravstveni inšpektorat bolj dosledno identificirala in ob nespoštovanju odloka tudi kaznovala.

Kljub omejitvam protesta niso odpovedali

Kljub dodatnim omejitvam pa protestniki, ki se ob petkih zbirajo na ulicah slovenskih mest, niso odpovedali današnjega protesta. Na družbenih omrežjih so udeležence pozvali, naj se preselijo na kolesa, vzdržujejo razdaljo in uporabljajo maske. Na Trgu republike v Ljubljani se je tako zbralo nekaj protestnikov, med njimi je bilo opaziti tudi Svetlano Makarovič.

Policisti popisali nekaj protestnikov

Policisti so v skladu z napovedmi notranjega ministra na protestu izvedli več postopkov ugotavljanja identitete udeležencev, marsikoga so tudi popisali. Aktivisti so protestnike pozivali, naj se ne izpostavljajo in zoperstavljajo policiji, naj se gibajo in držijo razdaljo. Kolesarji so tako dalj časa krožili po trgu. Kot je policist med postopkom pojasnil udeleženki protesta, jo bo zdravstveni inšpektorat pozval, da se izreče glede dejstev in okoliščin prekrška, lahko pa jo tudi povabijo na informativni pogovor, poroča STA.

Nekaj protestnikov so odstranili s trga

Predvsem ob robu trga pa je prišlo do več napetih trenutkov. Policisti, tudi pripadniki posebne enote, so nekaj posameznikov odstranili s trga, najmanj enega so tudi pridržali in ga odpeljali v policijski kombi. Protestniki so med vzkliki policiji očitali, da varuje lopove, do ljudi pa po nareku Hojsa izvaja represijo. V podporo protestnikom, ki so jih odpeljali, pa so se protestniki ob koncu protesta s Trga republike odpravili pred policijsko postajo na Trdinovi, še piše STA.