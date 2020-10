Kakšne ukrepe bo napovedal Jelko Kacin #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 14. uri bo uradni vladni govorec Jelko Kacin na novinarski konferenci spregovoril o novih ukrepih, ki jih ob povišanju števila okužb načrtuje vlada. V sredo so namreč ob 3.665 testih potrdili 387 novih okužb z novim koronavirusom in gre za največ dnevno potrjenih novih okužb vse od začetka epidemije. Novinarsko konferenco bomo spremljali v živo.

Za boleznijo covid-19 je včeraj umrl še en človek, v bolnišnici se zdravi 131 ljudi, od tega jih je 21 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 15 ljudi.

V torek so pri nas potrdili 356 novih okužb, ko je število novih okužb na dnevni ravni prvič od začetka epidemije preseglo številko 300.

Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org je v Sloveniji trenutno 2.692 aktivnih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je v sredo znašal 10,59 odstotka. Do zdaj so pri nas skupaj opravili 246.339 testov in skupaj potrdili 7.507 okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 je pri nas skupaj umrlo 160 ljudi.