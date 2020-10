Epidemiologi ne zmorejo več in prosijo za pomoč

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel je v današnji izjavi za javnost dejal, da se epidemiološka situacija v državi ne umirja. Zato se je stroka odločila, da bodo v prihodnjih dneh prioritete postavili v prid najbolj ranljivih skupin. Zaradi rekordnih številk in vse težji sledljivosti stikov se bodo epidemiološke službe od zdaj naprej osredotočale na iskanje stikov okuženih v domovih za stareješe, šolstvu, zdravstvu in skupnem gospodinjstvu.

"Epidemiološka situacija se v državi ne umirja. Danes smo našteli že čez 180 potrjenih primerov okužb, 14-dnevna kumulativna incidenca se bliža številki 129," je v današnji izjavi za javnost uvodoma dejal epidemiolog Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni. Zaradi povečanja števila okužb in vse težjemu sledenju stikov, se je bila epidemiološka stroka Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) primorana odločiti, kako bodo v prihodnje nadaljevali in prilagodili svoje delo.

"Epidemiološka odeja s katero smo pokrivali prebivalstvo je postala prekratka"

"Odločili smo se, da se bo potrebno osredotočiti na tiste najbolj kritične in ranljive skupine slovenskega prebivalstva," je pojasnil Fafangel in dodal, da ta odločitev ni bila lahka. "Epidemiološka odeja s katero smo pokrivali naše prebivalstvo je postala prekratka. Če bomo vlekli z vseh strani, se bo samo strgala," je metaforično situacijo opisal Fafangel.

"Iz čisto tehničnega oziroma strokovnega vidika smo opredelili skupine katerim se bo epidemiološka služba posvetila, kar pa nikakor ne pomeni, da delamo manj. Vsak dan delamo več. Kapacitete smo od začetka epidemije povečali za desetkrat," je v nadaljevanju pojasnil Fafangel. Da bi lahko v prihodnjih dneh epidemiologi lahko nadaljevali s svojim delom, so bili zato primorani določiti skupine, ki bodo imele v nadaljnji obravnavi prioriteto.

To so domovi za starejše občane, socialno-varstveni zavodi in šolstvo, zdravstvene ustanove ter skupna gospodinjstva. "Vsako od teh skupin smo izbrali na podlagi strokovne ocene in primernosti, saj bomo v to investirali vse naše kapacitete," je poudaril epidemiolog.

V nadaljevanju je pojasnil, da so se za domove za starejše in socialno-varstvene zavode odločili, ker se tu nahaja največji delež ranljive populacije, ker je tudi smrtnost lahko najvišja, za zdravstvozaradi tega, da lahko ta sploh funkcionira. Za šolstvo so se odločili zaradi družbenega vidika in ne zaradi tega, ker bi bolezen covid-19 hudo prizadela otroke. "Ampak zaradi tega, da lahko naši otroci in mladina še naprej obiskujejo pouk," je povedal Fafangel, ki je v nadaljevanju še pojasnil, da so se za skupna gospodinjstva odločili predvsem iz epidemiološkega vidika. "Ravno stiki v zaprtem okolju najpogosteje generirajo nove primere," je poudaril.

V sredo so v Sloveniji opravili 3.665 testov na okužbo z novim koronavirusom, 387 jih je bilo pozitivnih. Gre za novo rekordno številko v dnevnem prirastu novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 131 bolnikov s covid-19, 21 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, je sporočila vlada. Po podatkih covid-19 sledilnika je trenutno v Sloveniji 2692 aktivnih primerov okužb,