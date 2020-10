Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skrajni čas je, da pripravimo bolnišnice, tako običajne kot intenzivne oddelke, da bomo kos povečanemu prilivu bolnikov s covid-19, je opozoril vodja strokovne skupine za intenzivno nego Marko Noč. Po njegovih besedah se moramo zavedati, da bo med deset in 20 odstotkov obolelih potrebovalo bolnišnico, število novih okužb pa narašča.

Marko Noč je v današnji izjavi za STA spomnil, da že od nabave ventilatorjev ob prvem valu epidemije poudarja, da bo ob hitrem naraščanju števila novih okužb, s katerim smo sedaj soočeni, težava kader in ne oprema. "Nihče ne more napovedati natančne številke, koliko kadra primanjkuje. Vse je namreč odvisno od situacije, koliko bolnikov bo prišlo v bolnišnice in koliko jih bo potrebovalo intenzivno nego," je dejal.

Po njegovih besedah je nesporno dejstvo, da se bo zaradi naraščanja števila novih okužb povečal pritisk na bolnišnice, da bo zdravstvenega kadra primanjkovalo in bo zato treba začasno ukinjati elektivne programe. "Kader bomo morali premeščati na oddelke za bolnike s covid-19, pri čemer je treba tudi upoštevati, da se v drugem valu srečujemo z bistveno večjo obolevnostjo medicinskega osebja kot v prvem valu," je dodal.

Pri zdravstvenem kadru so ozko grlo medicinske sestre

Pri zdravstvenem kadru so po besedah Marka Noča zagotovo glavno ozko grlo medicinske sestre. Dejal je, da je pomanjkanje tega kadra na obeh segmentih, tako v intenzivni kot v neintenzivni negi, primanjkljaj pa je različen od oddelka do oddelka. "V ljubljanskem kliničnem centru je trenutno razpisanih več kot 100 prostih delovnih mest za medicinske sestre, a praktično ni prijav," je ponazoril.

Vodja strokovne skupine za intenzivno nego Marko Noč. Foto: STA Na vprašanje, ali bo premeščanje kadra na oddelke za koronavirusno bolezen zahtevalo dodatno usposabljanje, to pa bi terjalo nekaj časa, je Noč odgovoril, da je najučinkovitejša rešitev v oblikovanju mešanih ekip, v katerih je tako izkušen kot neizkušen kader. Pri tem je namero o preoblikovanju bolnišnice Topolšica v bolnišnico za oskrbo bolnikov s covid-19 označil za pametno strategijo. Po njegovih besedah je to tudi stališče strokovne skupine.

"Seveda pa je treba bolnišnico Topolšica okrepiti s kadrom iz bolnišnic, ki nimajo bolnikov s covid-19, in to po normativih, ki veljajo za oskrbo koronavirusnih bolnikov. S sedanjo ekipo verjetno ne bi bili kos temu izzivu. Predvsem od odločevalcev pa je odvisno, v kolikšnem času se bo izvedla prilagoditev bolnišnice," je opozoril.

Bolnik ob sebi potrebuje vsaj eno ali dve medicinski sestri

Kako kadrovsko zahtevna je oskrba bolnikov s covid-19, je Noč pojasnil s podatkom, da takšen bolnik v intenzivni negi ob sebi stalno potrebuje vsaj eno ali celo dve medicinski sestri ter zdravnika, ki lahko skrbi za nekaj bolnikov. Za koliko bolnikov hkrati skrbi zdravnik, pa je po njegovih besedah odvisno od razpoložljivosti zdravniškega kadra.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana "Slovenija se glede kadrovske zasedbe v intenzivni negi nikoli ni približala standardom Evropskega združenja za intenzivno medicino, predvsem pri medicinskih sestrah," je še poudaril v izjavi za STA.

Sicer so v sredo v Sloveniji opravili 3665 testov na okužbo z novim koronavirusom, 387 jih je bilo pozitivnih. Gre za novo rekordno številko v dnevnem prirastu novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 131 bolnikov s covid-19, 21 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, je sporočila vlada. Po podatkih covid-19 sledilnika je trenutno v Sloveniji 2692 aktivnih primerov okužb, piše STA.