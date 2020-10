Janša: Poimenovanje Koalicija ustavnega loka norčevanje iz ustavne ureditve

Premier Janez Janša se je na pobudo za oblikovanje t. i. Koalicije ustavnega loka odzval na Twitterju. Zapisal je, da je "poimenovanje skupinice levih in skrajno levih strank in strančic za ustavni lok norčevanje tako iz slovenskega jezika kot iz ustavne ureditve RS". Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa meni, da v tem trenutku ni nobene alternative aktualni vladi. Minister za obrambo in predsednik NSi Matej Tonin je dejal, da je NSi vedno pripravljena na pogovor.

"Ustavni lok po definiciji zahteva predstavništvo najmanj dveh tretjin volilnega telesa," je svojo oceno pojasnil premier Janez Janša na svojem Twitterju.

Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa glede možnosti za povezovanje dela opozicije z namenom oblikovati alternativo aktualni vladi meni, da v tem trenutku ni nobene alternative aktualni vladi. Po Počivalškovih besedah je za vodenje vlade "treba zbrati pogum, iti na volitve, dobiti mandat in narediti, kar misliš". "Toda v tem trenutku ni nobene alternative tej vladi," je dejal za STA ob robu današnjega vladnega obiska na Koroškem, poroča STA.

Gantar: Zadeva ni vredna komentarja

NSi pa zanima program pobude in število glasov, ki bi jih imela v DZ, je za STA dejal predsednik NSi Matej Tonin. Sicer pa je NSi stranka dialoga in pripravljena na pogovor, je dodal. Minister za zdravje in začasni vodja koalicijske DeSUS Tomaž Gantar je že povedal svoje mnenje, da zadeva ni vredna komentarja, saj je vsake toliko časa temu podoben predlog v medijih. Zaenkrat še ni slišal za dobro alternativo aktualni vladi, je dodal. Vlada po njegovem mnenju v tem trenutku dela dobro in ji je težko očitati napačne poteze.

Predsedniki LMŠ, SD, Levica in SAB so danes namreč potrdili začetek pogovorov z namenom oblikovanja alternative Janševi vladi. Izhodišče za povezovanje je pobuda Koalicija ustavnega loka, ki jo je nanje naslovil ekonomist Jože P. Damijan. Ta je pripravljen postati mandatar, v strankah pa se strinjajo, da je predlog dobra osnova za nadaljevanje pogovorov. K sodelovanju bodo povabili tudi koalicijski SMC in DeSUS, ki jima po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek želijo dati možnost, da skočita s tega vlaka norosti, ki drvi v pogubo, piše STA.

Opozicija (LMŠ, SD, Levica in SAB) je svoja stališča strnila na današnji novinarski konferenci, katere izseke si lahko pogledate spodaj: